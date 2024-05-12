Дакота Джонсон: найкращі фільми з американською акторкою — тут немає П’ятдесят відтінків сірого

Дакота Джонсон — це акторка з неповторною харизмою та стилем. Вона заслужила визнання глядачів і критиків завдяки своїм ролям у різноманітних кінопроектах. Найвідоміша з них — трилогія П’ятдесят відтінків сірого, де Дакота зіграла Анастейшу Стіл. Однак у фільмографії Джонсон є чимало цікавих кінострічок, що точно заслуговують твоєї уваги.

Детальніше про п’ять фільмів, у яких знімалася Дакота Джонсон, розповідаємо далі у матеріалі.

Дакота Джонсон: фільми за участі акторки

Арахісовий сокіл

Комедійно-драматичний фільм, що був випущений у прокат у 2019 році. У головних ролях кінострічки знялися Шая Лабаф, Дакота Джонсон, Джон Гокс, Брюс Дерн, Зак Готтсаген, Джон Бернтал та Томас Гейден Черч.

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За сюжетом фільму, найбільша мрія 22-річного Зака — стати реслером та вийти на ринг. Та через синдром Дауна самотній хлопець, що не має ні друзів, ні сім’ї, живе у будинку для людей похилого віку. Одного дня Зак вирішує усе змінити та втікає з палати. Він випадково зустрічається з дрібним злочинцем Тайлером. Хлопці швидко знаходять спільну мову, стають друзями та разом починають шукати школу з реслінгу.

Чорна меса

Чорна меса — це кримінальна кінострічка 2015 року, що була знята на основі роману Діка Лера та Джерерда О’Ніла під назвою Чорна меса: правдива історія нечестивого союзу між ФБР і ірландською мафією. У головних ролях глядачі побачать Джонні Деппа, Джоела Едґертона, Бенедикта Камбербетча, Дакоту Джонсон, Кевіна Бейкона, Джессі Племенс, Пітера Сарсгаарда та Корі Столл.

Це історія про життя одного з найбезжалісніших гангстерів усіх часів Джеймса Балджера на псевдо Вайті. Чоловікові вдається не один рік водити за ніс правоохоронців та вдало втілювати злочинні плани у реальність. Та чим усе це закінчиться?

Друзі назавжди

Драматичний фільм 2019 року випуску розповідає історію Метта Тіґа, його дружини Ніколь та їхніх двох доньок Моллі та Еві. Чоловік працює журналістом у невеличкій газеті, однак його запрошують на роботу у The New York Times. Фактично в той же час у Ніколь діагностують рак та дають прогноз — 6 місяців.

Дивись, як зміниться життя героїв, яких у кінострічці зіграли Джейсон Сіґел, Дакота Джонсон, Кейсі Аффлек та інші. До речі, як і попередній фільм Чорна меса, сюжет цієї кінострічки заснований на реальних подіях.

Хлоя і Тео

Драматичний фільм Хлоя і Тео 2015 року заснований на реальній подорожі в США Тео Ікуммакью — актора, що грає головну роль. Також у головних ролях можна побачити Дакоту Джонсон та Міру Сорвино.

Фільм розповідає історію інуїтів, які з давніх часів живуть на півночі, де є лише сніг, лід та мороз. У такій місцевості й виріс Тео. Він вимушений покинути домівку, щоб попередити про небезпеку глобального потепління. Тео вирушає до Нью-Йорку, де знайомиться із бездомною, на ім’я Хлоя. Дівчина хоче допомогти ескімосу донести правду до людей, однак вони стикаються з багатьма проблемами.

В активному пошуку

Романтична кінокомедія, що розповідає історію чотирьох дівчат у Нью-Йорку. У головних ролях Дакота Джонсон, Ребел Вілсон, Елісон Брі та Леслі Манн.

Усі дівчата за сюжетом мають абсолютно різне уявлення про стосунки та любов, однак у них однакова проблема — відсутність коханої людини. З якими пригодами зіштовхнуться дівчата протягом фільму та чи вдасться їм знайти кохання свого життя?

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