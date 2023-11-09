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Хаотично, енергійно та навіть на межі кринжу. Чесна рецензія на фільм Марвели

Кирило Пищиков, кінокритик 09 Листопада 2023, 20:00
Рецензія на фільм Марвели: чим відзначилася стрічка
Фото: IMDb

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