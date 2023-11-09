Хаотично, енергійно та навіть на межі кринжу. Чесна рецензія на фільм Марвели

Сьогодні, 9 листопада, в український прокат вийшла 33-тя стрічка студії Marvel — Марвели. Кінокритик Кирило Пищиков уже встиг відвідати та оцінити новинку. Він підготував чесну рецензію, аби ти знав(-ла), чого чекати від фільму Марвели.

Рецензія на фільм Марвели: чим відзначилася стрічка

У новій стрічці команда супергероїнь бореться з черговою космічною лиходійкою, та з’ясовує стосунки між собою. Це непоганий атракціон, в якому все ж є і проблеми.

Сюжет фільму починається з того, що воєначальниця раси крі Дар-Бен (Заві Ештон) знаходить таємничий браслет, який дає можливість контролювати простір.

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Водночас Керол Денверс (Брі Ларсон) все ще намагається відновити свою пам’ять після подій стрічки Капітан Марвел, Камала Хан (Іман Веллані) мріє про зустріч зі своєю кумиркою, а Нік Ф’юрі (Семюел Л. Джексон) та Моніка Рембо (Тейона Перріс) працюють на космічній станції організації М.Е.Ч.

Після того, як у космосі спостерігаються незвичні аномалії, Керол вирушає на пошуки їх джерела, знаходить нестабільний портал та торкається його. Після цього долі та суперздібності Керол, Камали та Моніки переплітаються, і тільки разом вони можуть здолати чергову загрозу для всесвіту.

Компанія Марвел цього року опинилась у кризі: Людина-мураха та Оса: Квантоманія погано показала себе в прокаті, серіали на стрімінгу Disney+ також показують низькі рейтинги, а єдиним значним успіхом стала стрічка Джеймса Ганна про Вартових Галактики.

На цьому фоні Марвели стають ніби уособленням стану цього кіновсесвіту — це дуже хаотичне, але яскраве та енергійне кіно, якому, правда, не вистачає цікавої теми. А ще цей фільм досить дивно вписується в загальний сюжет кіновсесвіту.

Наприклад, влітку 2023 року на стрімінгу Disney+ виходив серіал Таємне Вторгнення, де Нік Ф’юрі боровся з расою скрулів, які планували захопити планету. І в цьому серіалі герой Джексона був показаний як втомлений дідуган, якому шпигунство та супергеройство “сидить у печінках”.

Проте в Марвелах Ф’юрі показаний так, наче подій серіалу не існувало, а він — все ще старий-добрий шпигун та лідер, яким він був до останніх Месників. Таких прикладів насправді більше. Так, Землі знову загрожує знищення, але безліч героїв та героїнь просто на цю загрозу не реагують, а розгрібати проблеми доводиться трьом героїням Марвелів.

Як і всьому кіновсесвіту Марвел наразі, новому фільму не вистачає бачення та якоїсь загальної теми. Режисерка стрічки Ніа Дакоста наче розповідає про жіночу дружбу, про відповідальність, чи про важливість командної роботи, але розповідає вона про це пунктирно.

Відчувається, ніби в Marvel після багатьох серіалів та фільмів, де був політичний меседж про расизм, гендерну нерівність, чи важливість інклюзивності, тепер узагалі бояться піднімати теми, складніші за “добро проти зла”. Тому все, що залишається Марвелам, бути чистим атракціоном, який, слід визнати, вийшов непоганим.

Фільм майже відразу швидко стартує, а його ритм фактично не просідає. Що вдалось режисерці, так це показати місцями дійсно креативний екшен, особливо хочеться відзначити першу бойову сцену, де дуже цікаво використана телепортація.

Окрім цього хімія між Камалою, Монікою та Керол вийшла цілком пристойною, і навіть Брі Ларсон тут нарешті виглядає як жива людина, а не як стоїчна статуя з бронзи. Марвели в деяких моментах є навіть досить смішним кіно, але десь на межі кринжу — деякі епізоди скоріше викликають здивування та питання “а це всерйоз зараз?” Проте до рівня четвертого Тора фільму Дакости все ж далеко.

Тож Марвели — це чистий атракціон без дійсно цікавих думок чи жанрових інновацій. Тут є непоганий екшен, є хімія між головними героїнями та непоганий ритм. Але чи достатньо цього для сучасного блокбастеру? Мабуть, ні, тому Марвели є безглуздою розвагою, наче хтось дзеленчить зв’язкою ключів перед немовлям.

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