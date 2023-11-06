Не відірвешся ні на мить! Найкращі екранізації творів Агати Крісті — добірка фільмів та серіалів

Якщо багатолінійні сценарії, таємничі дійові особи та витівки, неочікувані розв’язки тобі подобаються в кіно, певно, ти любиш жанр детективів? Одними з найкращих у цьому жанрі є екранізації творів Агати Крісті. Тримай добірку цікавих фільмів у матеріалі.

Найкращі екранізації творів Агати Крісті: добірка фільмів та серіалів

Видання Elle поділилося добіркою кращих екранізацій творів Агати Крісті. Тут є фільми та серіали, тож гортай її, дивися трейлери та вибирай кіно на цей вечір!

Вбивство у Східному експресі

Певно, про цей фільм чули всі? Якщо ні, це чудова нагода його переглянути! У центрі сюжету — Еркюль Пуаро, якого грає неперевершений Кеннет Брана. Він розслідує убивство, що сталося у потязі.

Зараз також дивляться

Під підозрою усі — літня княгиня, боязка гувернантка, розкішна вдова та інші пасажири. Ніхто не може залишити експрес, доки вбивцю не знайдуть. У фільмі зіграли Джонні Депп, Пенелопа Крус, Віллем Дефо, Мішель Пфайффер та інші.

Убивства за абеткою

Адаптація ще одного роману Агати Крісті, проте у формі серіалу. Він має три епізоди. Серійного вбивцю називають Алфавіт, бо він убиває наче за порядком букв — Аліса Ашер вбита в Андовері, Бетті Барнард вбита на пляжі в Бексхілл.

Убивця надсилає листи детективу перед кожним убивством, де каже, де і коли здійснить наступний злочин. Проте і поліція, і Пуаро щоразу спізнюються.

Свідок обвинувачення

Старий адвокат Вілфрид Робартс давно покинув свою діяльність. Але він змушений повернутися і взятися за справу вбивства багатої літньої жінки Емілі Френч. Вона заповіла своє майно підозрюваному у вбивстві.

Заплутану справу доведеться довести до кінця. Адже усі докази вказують на підозрюваного, проте в нього є алібі.

І не лишилось жодного

За мотивами роману Десять негренят зняли атмосферний серіал. Восьмеро людей приїжджають на Солдатський острів біля узбережжя графства Девон. Їх запросили таємничі містер і місіс Онім.

На місці їх не зустрів ніхто, крім прислуг. На острові починають коїтися дивні речі, а гостей меншає щодня.

Привиди у Венеції

Цей фільм став екранізацією роману Вечірка на Гелловін — одного з останніх творів Агати Крісті. Місіс Рейнольдс проводить спіритичні сеанси, що мають прогнозований сценарій. Однак цього разу все пішло не за планом.

Тому приватний детектив Еркюль Пуаро розслідує вбивство під час спіритичного сеансу. У фільмі зіграли Джеймі Дорнан, Кеннет Брана, Мішель Єо, Келлі Райллі та інші.

Раніше ми ділилися рецензією на фільм Великий утікач.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.