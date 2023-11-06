Не оторвешься ни на миг! Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи — подборка фильмов и сериалов

Если многолинейные сценарии, таинственные персонажи и проделки, неожиданные решения тебе нравятся в кино, наверное, ты любишь жанр детективов? Одними из лучших в этом жанре есть экранизации произведений Агаты Кристи. Держи подборку интересных фильмов в материале.

Лучшие экранизации произведений Агаты Кристи: подборка фильмов и сериалов

Издание Elle поделилось подборкой лучших экранизаций произведений Агаты Кристи. Здесь есть фильмы и сериалы, так что листай ее, смотри трейлеры и выбирай кино на этот вечер!

Убийство в Восточном экспрессе

Наверное, об этом фильме слышали все? Если нет, это отличный случай его пересмотреть! В центре сюжета — Эркюль Пуаро, которого играет непревзойденный Кеннет Брана. Он расследует убийство, которое произошло в поезде.

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Под подозрением все — пожилая княгиня, робкая гувернантка, роскошная вдова и другие пассажиры. Никто не может оставить экспресс, пока убийцу не найдут. В фильме сыграли Джонни Депп, Пенелопа Крус, Виллем Дефо, Мишель Пфайффер и другие.

Убийства по алфавиту

Адаптация еще одного романа Агаты Кристи, но в форме сериала. Он имеет три эпизода. Серийного убийцу называют Алфавит, потому что он убивает как по порядку букв — Алиса Ашер убита в Андовере, Бетти Барнард убита на пляже в Бексхилл.

Убийца отправляет письма детективу перед каждым убийством, где говорит, где и когда совершит следующее преступление. Однако и полиция, и Пуаро каждый раз опаздывают.

Свидетель обвинения

Старый адвокат Уилфрид Робартс давно покинул свою деятельность. Но он вынужден вернуться и взяться за дело убийства богатой пожилой женщины Эмили Френч. Она завещала свое имущество подозреваемому в убийстве.

Запутанное дело придется довести до конца. Ведь все доказательства указывают на подозреваемого, но у него есть алиби.

И никого не стало

По мотивам романа Десять негритят сняли атмосферный сериал. Восемь человек приезжают на Солдатский остров у побережья графства Девон. Их пригласили таинственные мистер и миссис Оним.

На месте их не встретил никто кроме прислуг. На острове начинают твориться странные вещи, а гостей становится меньше каждый день.

Призраки в Венеции

Этот фильм стал экранизацией романа Вечеринка на Хэллоуин — одного из последних произведений Агаты Кристи. Миссис Рейнольдс проводит спиритические сеансы по прогнозируемому сценарию. Однако в этот раз все пошло не по плану.

Потому частный детектив Эркюль Пуаро расследует убийство во время спиритического сеанса. В фильме сыграли Джейми Дорнан, Кеннет Брана, Мишель Йео, Келли Райлли и другие.

Раньше мы делились рецензией на фильм Великий беглец.

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