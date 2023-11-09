Хаотично, энергично и даже на грани кринжа. Честная рецензия на фильм Марвелы

Сегодня, 9 ноября, в украинский прокат вышла 33-я лента студии Marvel — Марвелы. Кинокритик Кирилл Пищиков уже успел посетить и оценить новинку. Он подготовил честную рецензию, чтобы ты знал(-а), чего ждать от фильма Марвелы.

Рецензия на фильм Марвелы: чем отличилась лента

В новой ленте команда супергероинь борется с очередной космической злодейкой и выясняет отношения между собой. Это неплохой аттракцион, в котором все-таки есть и проблемы.

Сюжет фильма начинается с того, что военачальница расы кри Дар-Бен (Зави Эштон) находит таинственный браслет, дающий возможность контролировать пространство.

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В то же время Кэрол Денверс (Бри Ларсон) все еще пытается возобновить свою память после событий ленты Капитан Марвел, Камала Хан (Иман Веллани) мечтает о встрече со своим кумиром, а Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Моника Рембо (Тейона Перрис) работают на космической станции организации М.Е.Ч.

После того как в космосе наблюдаются необычные аномалии, Кэрол отправляется на поиски их источника, находит нестабильный портал и прикасается к нему. После этого судьбы и суперспособности Кэрол, Камалы и Моники переплетаются, и только вместе они могут одолеть очередную угрозу для вселенной.

Компания Марвел в этом году оказалась в кризисе: Человек-муравей и Оса: Квантомания плохо показала себя в прокате, сериалы на стриминге Disney+ также показывают низкие рейтинги, а единственным значительным успехом стала лента Джеймса Ганна о Стражах Галактики.

На этом фоне Марвелы становятся олицетворением состояния этой киновселенной — это очень хаотичное, но яркое и энергичное кино, которому, правда, не хватает интересной темы. А еще этот фильм довольно странно вписывается в общий сюжет киновселенной.

К примеру, летом 2023 года на стриминге Disney+ выходил сериал Секретное Вторжение, где Ник Фьюри боролся с расой скрулов, планировавших захватить планету. И в этом сериале герой Джексона был показан как уставший дедушка, которому шпионаж и супергеройство уже надоели.

Однако в Марвелах Фьюри показан так, будто событий сериала не существовало, а он — все еще старый-добрый шпион и лидер, которым он был до последних Мстителей. Таких примеров на самом деле больше. Да, Земле вновь грозит уничтожение, но множество героев и героинь просто на эту угрозу не реагируют, а разгребать проблемы приходится трем героиням Марвел.

Как и всей киновселенной Марвел, новому фильму не хватает видения и какой-то общей темы. Режиссер ленты Ниа Дакоста словно рассказывает о женской дружбе, об ответственности или важности командной работы, но рассказывает она об этом пунктирно.

Чувствуется, будто в Marvel после многих сериалов и фильмов, где был политический месседж о расизме, гендерном неравенстве или важности инклюзивности, теперь вообще боятся поднимать темы, сложнее “добра против зла”. Поэтому все, что остается Марвелам, быть чистым аттракционом, который, следует признать, получился неплохим.

Фильм почти сразу же быстро стартует, а его ритм фактически не проседает. Что удалось режиссеру, так это показать местами действительно креативный экшен, особенно хочется отметить первую боевую сцену, где очень интересно использована телепортация.

Кроме этого химия между Камалой, Моникой и Кэрол получилась вполне приличной, и даже Бри Ларсон здесь наконец-то выглядит как живой человек, а не как стоическая статуя из бронзы.

Марвелы в некоторых моментах есть даже довольно смешным кино, но где-то даже на грани кринжа — некоторые эпизоды скорее вызывают удивление и вопрос “а это всерьез сейчас?” Однако до уровня четвертого Тора фильму Дакосты все-таки далеко.

Так что Марвелы — это чистый аттракцион без действительно интересных мыслей или жанровых инноваций. Здесь есть неплохой экшен, есть химия между главными героинями и неплохой ритм. Но достаточно ли этого для современного блокбастера? Наверное, нет, поэтому Марвелы есть бессмысленным развлечением, словно кто-то трясет связкой ключей перед младенцем.

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