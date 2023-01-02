Как варить узвар: быстрый способ приготовления

Вареную смесь из сухофруктов называют узваром. Его готовят на рождественские праздники, а в украинских семьях — очень часто и в будние дни.

Иногда напиток путают с компотом. Но это — ошибка. Как варить узвар и чем он отличается от компота — читай в материале.

Узвар из сухофруктов VS компот: в чем разница

Часто многие люди думают, что разница между компотом и узваром — совсем незначительная. И то и то варят из фруктов.

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Но нужно помнить: при варке компота сухофрукты сортируют, закладывают варится в разное время, в зависимости от длительности приготовления. Чаще всего, первыми забрасывают яблоки и груши, потом идет изюм и т.д.

Но узвар варят совсем иначе: любые сухие фрукты заливают водой, дают им разбухнуть и после этого варят до 10 минут.

Так как для приготовления узвара берут сухие фрукты, то приготавливаются они быстрее, чем компот из свежих фруктов. И узвар, и компот, после варки не пьют, а дают отстояться, чтобы они стали еще ароматнее.

Как варить узвар: ингредиенты

200 г сухофруктов

3-4 л воды

6-8 ст.л. сахара

Узвар из сухофруктов: рецепт пошагово

Сухофрукты промой водой в дуршлаге. Залей водой и дай настояться сушкам не меньше 4 часов. Удобно замачивать фрукты с вечера, а утром варить узвар. Воду с сухофруктами нужно довести до кипения и кипятить на среднем огне до 10 минут. От долгого настаивания фрукты хорошо набухают и не требуют долгого кипячения вне зависимости от того, какие сушки. Добавь сахар и вскипяти еще раз. Накрой крышкой и сними с плиты. Узвар должен хорошо настояться и полностью остыть. Чем дольше стоит узвар, тем ароматнее становится. Дай настояться напитку и пробуй через несколько часов.

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