Как варить узвар: быстрый способ приготовления

Вареную смесь из сухофруктов называют узваром. Его готовят на рождественские праздники, а в украинских семьях — очень часто и в будние дни.
Иногда напиток путают с компотом. Но это — ошибка. Как варить узвар и чем он отличается от компота — читай в материале.
Часто многие люди думают, что разница между компотом и узваром — совсем незначительная. И то и то варят из фруктов.
Но нужно помнить: при варке компота сухофрукты сортируют, закладывают варится в разное время, в зависимости от длительности приготовления. Чаще всего, первыми забрасывают яблоки и груши, потом идет изюм и т.д.
Но узвар варят совсем иначе: любые сухие фрукты заливают водой, дают им разбухнуть и после этого варят до 10 минут.
Но узвар варят совсем иначе: любые сухие фрукты заливают водой, дают им разбухнуть и после этого варят до 10 минут.
Так как для приготовления узвара берут сухие фрукты, то приготавливаются они быстрее, чем компот из свежих фруктов. И узвар, и компот, после варки не пьют, а дают отстояться, чтобы они стали еще ароматнее.
А если ты как раз ищешь идеи на сегодняшний вечер, читай, как приготовить ужин как из ресторана за несколько минут.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!