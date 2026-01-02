Для тебе

Цифрова комендантська година: Франція готує радикальну заборону соцмереж для підлітків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Січня 2026, 19:00 3 хв.
Франція та Австралія забороняють соцмережі для підлітків
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь