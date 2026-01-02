Цифрова комендантська година: Франція готує радикальну заборону соцмереж для підлітків

Франція стає на шлях радикальної цифрової детоксикації свого підростаючого покоління. Вже 19 січня 2026 року парламент країни розпочне розгляд резонансного законопроєкту, який може назавжди змінити правила гри у віртуальному просторі.

Мова йде не лише про обмеження доступу, а й про запровадження цифрової комендантської години для підлітків віком від 15 до 18 років. Про це пише France 24.

Школа без смартфонів та соцмережі 15+

Основна мета ініціативи, яку активно просуває партія президента Еммануеля Макрона Ensemble pour la République (EPR), — захистити психіку молоді від деструктивного впливу алгоритмів.

Що саме пропонує документ:

З 1 вересня 2026 року: повна заборона на надання послуг соцмереж дітям, яким не виповнилося 15 років;

Мобільне табу в школах: існуюча заборона на гаджети, яка вже діє у початкових та середніх класах, буде поширена на ліцеї (старшу школу);

Нічний режим: запровадження обмежень на користування платформами у нічний час для старших підлітків.

Автори законопроєкту апелюють до результатів численних досліджень. Кібербулінг, хронічне недосипання та вплив шок-контенту названі головними тригерами, що руйнують здоров’я нації.

Трагедія Клемента: коли алгоритми ведуть до прірви

Поштовхом до такої жорсткої державної політики стала низка трагедій. Зокрема, у Франції триває гучна судова справа проти TikTok та Meta. Позов подала мати 15-річного Клемента, який у 2024 році покінчив життя самогубством, стрибнувши з мосту в Бретані.

Родина загиблого хлопця стверджує, що алгоритми соцмереж буквально затягнули підлітка у спіраль смерті.

У розмові з журналістами мати Клемента зізналася: стрічка рекомендацій For You була переповнена відео, які підштовхували дитину до суїциду, навіюючи думку, що він нікому не потрібен.

Світовий тренд: досвід Австралії

Франція не єдина у своєму прагненні приборкати цифрову стихію. На початку січня 2026 року аналогічний закон вже набрав чинності в Австралії. Там дітям до 16 років офіційно закрили доступ до TikTok, X, Instagram та YouTube.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підкреслив, що це крок на підтримку психічного здоров’я нації, а не обмеження свободи. Французькі законодавці планують використати цей досвід, аби вибудувати надійний юридичний бар’єр між дітьми та неконтрольованим потоком контенту.

Очікується, що дебати в Парижі будуть запеклими, проте підтримка Еммануеля Макрона дає високі шанси на те, що вже цієї осені французькі підлітки почнуть жити за новими, безпечнішими правилами.

