Небезпечні квести в мережі: росіяни вербують дітей через онлайн-ігри

Дитячі розваги в мережі дедалі частіше стають інструментом у руках агресора, перетворюючи віртуальні світи на реальне поле бою. Ювенальна поліція України б’є на сполох через масові спроби вербування підлітків російськими спецслужбами.

Ворог використовує популярні платформи на кшлат Roblox, Discord та Arma 3, щоб маскувати підготовку диверсій під невинні ігрові місії. Для дітей це виглядає як захоплива пригода, проте за кожним таким квестом стоїть цинічний розрахунок і загроза життю.

Механізми маніпуляцій та приховані пастки

Схема залучення підлітків зазвичай починається з появи в ігровому чаті старшого товариша, який легко входить у довіру, цікавиться справами дитини та пропонує перенести спілкування у Telegram. Там підлітку пропонують виконати прості, на перший погляд, завдання: сфотографувати об’єкти інфраструктури, нанести графіті або залишити пакунок у певному місці.

Росіяни переконують дітей, що це лише гра і жодної відповідальності за це не буде. Найстрашніший сценарій розгортається тоді, коли дитина стає переможцем і отримує в подарунок посилку, де замість гаджета може бути вибухівка. У такий спосіб ворог робить підлітка мимовільним учасником теракту, а подальша співпраця нав’язується через шантаж і погрози.

Як вберегти підлітка від втягування у злочин

Правоохоронці наголошують, що батькам критично важливо пояснити дітям просту істину: будь-який приз від незнайомця з мережі — це пастка. Щойно дитина бере до рук таку посилку або виконує прохання зафіксувати на камеру військову техніку, вона автоматично стає частиною справжнього злочину.

Російські вербувальники не шкодують дітей, використовуючи їх як витратний матеріал для збору розвідданих або проведення диверсій на українській території.

Куди звертатися по допомогу у разі небезпеки

У разі виявлення ознак вербування або якщо дитина вже встигла виконати якесь підозріле завдання, не варто зволікати чи намагатися розв’язати проблему самостійно.

Батькам необхідно негайно подати заяву на сайті Кіберполіції або звернутися на гарячу лінію СБУ. Крім того, Ювенальна поліція завжди готова надати необхідну психологічну та правову підтримку.

Пам’ятай, що вчасне звернення до правоохоронців може врятувати не лише свободу дитини, а й життя багатьох людей, які могли б стати жертвами ворожої диверсії.

