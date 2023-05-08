День пам’яті та перемоги над нацизмом — зворушливі слова Зеленського та зміни з 9 травня для України

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до українців і світу з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Глава держави також оголосив, що відтепер Україна 9 травня відзначатиме День Європи.

Звернення Зеленського 8 травня 2023

Вікна публікують головні тези зі звернення президента.

8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства — із 1939 по 1945 роки — які забрали життя мільйонів людей, зокрема восьми мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту, усього зла, яке нацизм приніс світу та приніс на нашу землю.

Різні народи у єдності протистояли злу. Кожен має власну історію боротьби у тій війні. Але саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадують більшість народів світу і вклоняються перед усіма, хто захищав і захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільнених територіях, хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу.

Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Цього дня світ вшановує пам’ять усіх, чиє життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок.

Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом і нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі.

Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий самий героїзм у діях наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу. Ми пишаємось героїзмом українського народу тоді, і зараз зло, на жаль, повернулася і рвалося до наших міст і сіл.

Хоч зараз інший агресор, але та сама мета — поневолення або знищення, і так само як у Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла, ми б’ємось проти нього разом з усім вільним світом.

З державами й народами, які творили тоді спільну перемогу, які пам’ятають страшні роки тієї війни й не кажуть “можем повторіть”, а захищають сенс слів “Ніколи знову!”

Дорогі українці! Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється проти тотального зла, б’ється за майбутнє: і своє, і Європи, й усього вільного світу.

Ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо, що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи. І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи.

Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європі, частиною якої Україна завжди була, є і буде.

Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Це буде День Європи, яка підтримує українців вісім років агресії й в 439 днів повномасштабного вторгнення.

Здобуте не втратимо, все захоплене ворогом ми повернемо, зруйноване відбудуємо і разом будемо все це берегти. Ми поки не знаємо дати нашої Перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для усього вільного світу, буде свято усіх наших героїв, наших захисників і захисниць.

І буде у нашій Перемозі символом синьо-жовта стрічка як символ шани до нашого народу.

Пам’ятаємо минуле, б’ємось сьогодні й не зупиняємось, здобуваючи перемогу.

Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні. Слава кожному і кожній, хто бився проти нацизму і переміг. Слава усім, хто б’ється за Україну. Слава усім нашим героям різних часів, яким ми однаково завдячуємо нашим життям. Слава Україні!

Звернення Зеленського до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України.

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