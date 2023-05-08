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День пам’яті та перемоги над нацизмом — зворушливі слова Зеленського та зміни з 9 травня для України

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Травня 2023, 09:00
звернення Зеленського на 8 травня

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