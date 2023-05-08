День памяти и победы над нацизмом — трогательные слова Зеленского и изменения с 9 мая для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение к украинцам и миру в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава государства также объявил, что теперь Украина 9 мая будет отмечать День Европы.

Обращение Зеленского 8 мая 2023

Вікна публикуют главные тезисы обращения президента.

8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества — с 1939 по 1945 годы — унесших жизни миллионов людей, в том числе восьми миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста, всего зла, которое нацизм принес миру и принес на нашу землю.

Разные народы в единстве противостояли злу. Каждый имеет свою историю борьбы в той войне. Но именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминают большинство народов мира и поклоняются всем, кто защищал и защитил жизнь, кто снимал нацистские флаги на освобожденных территориях, кто открывал ворота концлагерей, кто возвращал народам свободу.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. В этот день мир чтит память всех, чья жизнь была унесена той войной. Это чистая история, без идеологических примесей.

Сегодня я подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом и никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе.

Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас, потомков одержавших победу. Мы гордимся героизмом украинского народа тогда, и сейчас зло, к сожалению, вернулось и рвалось в наши города и села.

Хотя сейчас другой агрессор, но та же цель — порабощение или уничтожение, и так же, как во Второй мировой войне, мы сейчас не один на один против зла, мы бьемся против него вместе со всем свободным миром.

С государствами и народами, творившими тогда общую победу, которые помнят страшные годы той войны и не говорят: “Можем повторить”, а защищают смысл слов: “Никогда снова!”

Дорогие украинцы! Сейчас, как и 80 лет назад, Украина борется против тотального зла, борется за будущее: и свое, и Европы, и всего свободного мира.

Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство. Это будет День Европы, поддерживающей украинцев восемь лет агрессии и в 439 дней полномасштабного вторжения России.

Полученное не потеряем, все захваченное врагом мы вернем, разрушенное отстроим и вместе будем все это беречь. Мы пока не знаем даты нашей Победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира, будет праздник всех наших героев, наших защитников и защитниц.

И будет в нашей Победе символом сине-желтая лента как символ уважения к нашему народу.

Помним прошлое, бьемся сегодня и не останавливаемся, одерживая победу.

Вечная память погибшим во Второй мировой войне. Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил. Слава всем, кто сражается за Украину. Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все равно обязаны нашей жизни. Слава Украине!

Обращение Зеленского ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Напомним, ранее мы рассказывали о 8 мая в мировой истории и символизме этого дня для Украины.

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