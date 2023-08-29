Коли немає часу на довге приготування з банками: як засолити помідори у відрі

Кінець літа та початок осені — саме сезон збору урожаю помідорів. Їхніх сортів — безліч! Але що робити, якщо часу на довгі заготівлі на зиму немає, на відміну від бажання спробувати щось нове? Пропонуємо тобі приготувати швидкий та смачний рецепт засолених помідорів у відрі.

Як засолити помідори у відрі

Такий спосіб приготування допоможе не лише зекономити час, а й місце, де буде зберігатися відро з помідорами. Головне — не змішуй в одному відрі чи бочці різні сорти помідорів, адже в кожного з них — різний термін “дозрівання” у розсолі.

Як засолити помідори у відрі — розповідаємо далі.

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Такий рецепт зекономить тобі багато часу, адже не доведеться стояти біля плити та варити розсіл для помідорів.

Інгредієнти:

помідори — стільки, скільки поміститься у відро або бочку

сіль — на 1 л води знадобиться 2 ст. л солі

цукор — 1 ст. л на 3 кг помідорів

перець чилі — 4-6 штук

зелень, лавровий лист

перець горошком

часник — 1 головка

Приготування:

Ретельно вимий посуд для засолення помідорів. Промий помідори та перець і переконайся, що серед овочів немає м’яких, пошкоджених чи перезрілих — такі не підійдуть для засолу. Помий зелень та тонко наріж її. Виклади зелень на дно відра або бочки, поклади лаврове листя, перець горошком та часник. Зроби розсіл: розчини у необхідній кількості води сіль. Поклади помідори та перець у відро, залий їх розсолом, закрий кришкою та на кілька днів залиш у теплому місці, аби почалося бродіння. Після цього перенеси засолені помідори у відрі у прохолодне місце на збереження.

Помідори солені бочкові

Традиційні солені помідори на зиму завжди робили у бочках. Рецепт такого засолу ми розповімо тобі далі.

Інгредієнти:

помідори — 6 кг

листя вишні — 10 шт.

листя смородини — 10 шт.

листя хрону — 6 шт.

листя малини — 10 шт.

листя винограду — 9 шт.

кріп — 8-10 гілочок

часник — 2-3 головки

вода — 5 л

сіль — 10 ст. л

Приготування:

Помий помідори, відбери цілі та непошкоджені плоди та залий їх крижаною водою на 15 хв. Помий листя вишні, смородини, хрону, малини, винограду та гілочки кропу. Начисть часник, великі зубчики розріж на дві або три частини. Помий бочку, в якій будуть солитися помідори. На дно бочки виклади частину всього листя та зубчиків часнику. Тоді виклади помідори — доверху місцем, де росли плодоніжки. Знову виклади листя, часник, а затим помідори за таким же принципом, доки не заповниш всю бочку. На один літр води розведи дві столові ложки солі. Зроби відповідну до об’єму бочки кількість розсолу та залий помідори. Закрий зверху кришкою, яка буде дещо менша за діаметр бочки. Відстав у холодне місце на три тижні.

Додатково на кришку можеш поставити важкий предмет, аби під час бродіння помідори не скинули її.

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Засолені зелені помідори з часником у відрі

Такий рецепт теж не забере в тебе надто багато часу, а додатковий інгредієнт зробить страву кольоровою та пікантною.

Інгредієнти:

помідори — 5 кг

морква — 1 шт.

корінь петрушки — 1 шт.

корінь хрону — 1 шт.

зелень петрушки — 1 пучок

головка часнику — 1 шт.

духмяний перець — 5 горошин

сіль — 5 ст. л

вода — 5 л

олія — 5 ст. л

Приготування:

Зроби розсіл: одна столова ложка солі на один літр холодної води. Моркву і корінь петрушки почисть, наріж кільцями, корінь хрону — кубиками. Помий відро для засолу та виклади всі спеції, моркву і зелень на дно. Зверху виклади томати та залий розсіл. Закрий місткість кришкою і прибери в прохолодне місце на десять днів.

Раніше ми також розповідали тобі кілька рецептів, як квасити помідори у бочці чи банці. Необхідний рецепт шукай в іншому матеріалі.

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