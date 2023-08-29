Коли немає часу на довге приготування з банками: як засолити помідори у відрі

Кінець літа та початок осені — саме сезон збору урожаю помідорів. Їхніх сортів — безліч! Але що робити, якщо часу на довгі заготівлі на зиму немає, на відміну від бажання спробувати щось нове? Пропонуємо тобі приготувати швидкий та смачний рецепт засолених помідорів у відрі.
Такий спосіб приготування допоможе не лише зекономити час, а й місце, де буде зберігатися відро з помідорами. Головне — не змішуй в одному відрі чи бочці різні сорти помідорів, адже в кожного з них — різний термін “дозрівання” у розсолі.
Як засолити помідори у відрі — розповідаємо далі.
Такий рецепт зекономить тобі багато часу, адже не доведеться стояти біля плити та варити розсіл для помідорів.
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Традиційні солені помідори на зиму завжди робили у бочках. Рецепт такого засолу ми розповімо тобі далі.
Додатково на кришку можеш поставити важкий предмет, аби під час бродіння помідори не скинули її.
Додатково на кришку можеш поставити важкий предмет, аби під час бродіння помідори не скинули її.
Такий рецепт теж не забере в тебе надто багато часу, а додатковий інгредієнт зробить страву кольоровою та пікантною.
Раніше ми також розповідали тобі кілька рецептів, як квасити помідори у бочці чи банці. Необхідний рецепт шукай в іншому матеріалі.
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