Украина

Экокатастрофа для всего мира? Преступление против окружающей среды от российских оккупантов

Оксана Михайлова 02 марта 2022, 05:00

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Экокатастрофа для всего мира? Преступление против окружающей среды от российских оккупантов
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Інформаційні атаки Кремля та путінська пропаганда
Россия будет распространять лживую информацию о капитуляции Украины. Не верьте ни слову!
0:01:04
Телефонна розмова Зеленського і Байдена 01.03.2022
Усиление оборонной помощи и разрушительные санкции для РФ — о чем говорил Зеленский с Байденом
0:01:01
Атака на телевежу на Дорогожичах
В Киеве российская ракета попала в телебашню на Дорогожичах и Бабий Яр
0:01:32
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