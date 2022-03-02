Экокатастрофа для всего мира? Преступление против окружающей среды от российских оккупантов

Пока украинская армия держит оборону, экологи собирают доказательства для иска в Международный уголовный суд, который рассматривает и преступления против окружающей среды.

Ведь от агрессора их немало. Подрыв нефтебаз, постоянная угроза над газовыми магистралями, захват ЧАЭС.

Уже не одни сутки, почти четыре дня враг удерживает в осаде Чернобыльскую атомную станцию ​​и всех ее работников. ЧАЭС захватили бойцы, совершенно не разбирающиеся в таких объектах.

Поэтому спасает пока то, что украинский персонал мужественно выполняет свою работу фактически в плену под прицелами путинских автоматов. Людей не выпускают даже на пересменку.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Российские военные выставили ультиматум, угрожая минированием и подрывами отдельных объектов инфраструктуры важного ядерного объекта ЧАЭС. Чтобы избежать санкций, Россия готовит сюжеты о том, что там все под контролем и безопасно.

В то же время каждый день над Чернобыльской станцией маневрируют боевые вражеские самолеты, их обстрелы могут попасть в ядерное хранилище. И даже сами захватчики из-за своего невежества в опасности. Не зная, как вести себя на таких объектах, они ежеминутно облучаются.

Чтобы не произошло непоправимости, все атомные станции усиленно охраняют. Ведь обстрелы могут вывести из строя работу объектов.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк обращает внимание на вопросы защиты энергетики в Украине

Только Украина может защитить Чернобыльскую станцию, атомные объекты и укрытия. А для этого нужно защитить Украину. Следовательно, и весь мир от повторения чернобыльской трагедии.

Я призываю вас сделать все возможное на уровне своих парламентов, чтобы закрыть небо над Украиной, ввести беспилотную зону.

Только так можно спасти сотни тысяч жизней, равно как и бездействием, стать молчаливыми соучастниками военного преступления против украинцев.

Но у нас еще целая сеть газопроводов. И особенная угроза инфраструктуре там, где оккупант ведет постоянные бои, как Сумщина.

Ахтырка – это один из газовых центров Украины, это место, где находятся магистральные газопроводы Украины, это несет угрозу существованию вообще газопроводов Украины, — Вадим Денисенко.

А еще – Харьковщина. Областной центр уже не первую ночь в огне. Госспецсвязь даже сообщила о подрыве там газопровода, к счастью, обошлось: магистральные, то есть основные газопроводы страны – цели, давление у них не падало.

Есть перебои только в локальных сетях. Но такие вероломные обстрелы – это преступления высшей категории.

Сергей Макогон – генеральный директор Оператора ГТС Украины

Интенсивные боевые действия, но, к счастью, критическая инфраструктура магистральных газопроводов еще не повреждена и надеемся, что и не будет повреждена. Потому что повреждение критической инфраструктуры, в том числе газотранспортных сетей, может трактоваться как преступление против человечества.

Но осатанелого диктатора ничто не останавливает, его вооруженные псы изо всех сил бьют даже по Киевской ГЭС, чтобы прорвать дамбу и затопить половину Киева.

Но пока украинская армия демонстрирует чудеса мужества и выносливости, все страшные атаки врага отражены, хотя Чернобыль до сих пор в руках агрессора.