Перші результати: що відомо про розслідування сексуальних злочинів росіян

У багатьох війнах та в усі часи ворог використовує заборонену зброю проти мирного населення. Мовиться не про залпи чи снаряди, а про сексуальне насилля, зґвалтування цивільних людей.

В Україні випадки сексуального насилля зі сторони російських військових стосовно жінок, чоловіків та навіть дітей є, на жаль, поширеними. Багато з цих справ уже розслідуються.

Начальниця управління з організації розслідування злочинів сексуального насильства Ірина Діденко розповіла Яні Брензей, як проходять розслідування страшних злочинів, скільки подібних злочинів офіційно зареєстровано та куди звернутися за допомогою.

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За словами Ірини Діденко, лише офіційно сексуальних злочинів зафіксовано 155. Але це — навіть близько не повна картина. Адже ці дані можна отримати лише на деокупованих територіях. До того ж не всі потерпілі звертаються до правоохоронних органів.

Офіційно уже є шість повідомлень про підозру тим особам, які ідентифіковані як ґвалтівники.

Останню таку підозру Ірина Діденко особисто підписувала 19 січня: правоохоронні органи працюють з цими справами постійно.

Як змінився підхід правоохоронних органів до розслідувань сексуальних злочинів

Раніше злочини сексуального характеру розслідували досить повільно, зазначає ведуча розмовної студії Єдиного телемарафону. Потерпілим від домашнього насилля або зґвалтувань доводилося кілька разів розповідати про обставини подій, переживати неприємні спогади знову й знову.

Тепер же все навпаки: правоохоронці займаються розслідуванням та не турбують потерпілих без необхідності.

Також потерпілим надається вся необхідна допомога: психологічна та фізична.

Звернутися за допомогою можна у чат-бот чи за номером телефону:

0 800 500 335

@survivors_support_bot

Ірина Діденко наголошує: варто обов’язкового звертатися до правоохоронних органів, щоб кривдник був покараним.

Не злочинець має ганятися за вами у ваших снах чи думках, а ви маєте стати для нього вироком у залі суду.

Кожна така історія, кожен факт нового злочину буде передано до суду, — запевняє начальниця управління з організації розслідування злочинів сексуального насильства.

Раніше ми писали про те, чому сексуальні злочини не підлягають амністії: про це детально розповідала правозахисниця Лариса Денисенко.

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