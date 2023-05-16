Быстро разрастается и дарит красоту вокруг: как ухаживать за клематисом в саду

Клематис или ломонос является цветком из семейства лютиковых. Это травянистое растение, которое можно встретить в лесах, у берегов рек и в горах. Они любят свет и тепло, питательную почву и влагу. Некоторые виды могут виться. В нашем материале ты узнаешь, как ухаживать за клематисом в домашних условиях.

Клематис: как ухаживать за растением в домашних условиях

Название растения переводится как “растущий вверх”. Это неудивительно, ведь растение вьется по любой опоре и хорошо разрастается. Если ты хочешь украсить свой сад именно клематисом, читай в нашем материале об уходе за растением.

В саду такой цветок выглядит очень экзотично, поэтому многие его любят. Уход за ним довольно прост. Выбери самое солнечное место в саду без сквозняков. Если ты хочешь, чтобы растение обвило забор, можешь посадить его рядом. Особенно красиво ломонос выглядит на заборе-сетке.

Лучшим временем для высадки клематиса является апрель — май. Выбери сухое место, где не застаивается вода. В ямку положи компост, песок и доломитовую муку. Поставь цветок в яму, расправь корни, присыпь его землей. Хорошо полей клематис.

Почва должна быть легкой и рыхлой, с удобрениями. Ее нужно промульчировать довольно большим слоем. В начале выращивания клематиса следует его подвязывать. Когда он станет больше, сделай опору, по которой цветок будет виться.

Сади ломонос на расстояние 2 м друг от друга. Так они не будут мешать, когда будут разрастаться, и не будут испытывать дискомфорт. Летом поливай клематис три раза в неделю, утром или поздно вечером.

Подкармливать цветок можно дважды в месяц в периоды цветения. Для этого используй минеральные удобрения, ведь органические могут быть слишком агрессивными. Первый год после высадки цветы не подкармливают.

Подготавливать цветы на зиму нужно одновременно с розами. За ними здесь уход такой же, как и за розами. Кстати, как ухаживать за розами, мы тоже рассказывали.

Размножать клематис тоже очень просто. Для этого достаточно сделать черенкование или разделить кусты. Не стоит размножать клематис семенами, это очень кропотливая работа, такой метод используют для того, чтобы вывести уникальные сорта.

Первые три года пышного цветения не будет, ведь растение только формируется. Пика растение достигает на шестом году роста. Чтобы отпугнуть вредителей, рядом с клематисом можно посадить календулу или бархатцы.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за каланхоэ в домашних условиях.

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