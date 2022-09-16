Королеве цветов нужна забота: как ухаживать за розами осенью

Этот цветок издавна считался объектом восхищения и поклонения. Именно поэтому его избрали символом любви.

Роза — довольно капризная, поэтому за растениями осенью нужен хороший уход. Как правильно обрезать розы после цветения, смотри в материале.

Уход за розами осенью

Цветения роз после морозов — очень красивое зрелище. Но нужно заняться подготовкой всех нужных условий до зимы.

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Если ты решил(-а) подрезать розы и делаешь это неправильно, есть вероятность появления новых бутонов зимой! А в следующем сезоне цветок истощится и может просто погибнуть.

Как ухаживать за розами осенью:

В сентябре необходимо снизить полив и не рыхлить почву. Это способствует прекращению роста новых корней и ускорению созревания.

Нужно очистить почву вокруг роз от сорняков и мусора.

Начиная с середины октября, рекомендуется оборвать листья на высоту 15-20 см и незрелые побеги.

Подпитывай растение фосфорно-калийными удобрениями, тормозящими рост куста, ускоряющими одеревенение побегов и повышающими устойчивость роз к морозам.

Можешь удобрять розу компостом и пеплом. Запрещено вносить азот.

Перед заморозками или в начале зимы окучиваем розы на высоте до 30 см. Землю для этого лучше принести с другого места, а не набирать возле растения — это может повредить корни. Не рекомендуется использовать опилки или песок, потому что они будут удерживать влагу.

Как правильно обрезать розы после цветения

Обрезать розы нужно в конце октября. В этот день должно быть много солнца и мало ветра. Обрезай отцветшие бутоны, а также слабые и больные побеги.

Следует обрезать все ненужные ветки в центре куста. Это делается для того, чтобы как можно больше света и воздуха попадало в куст. А вот некоторые здоровые побеги нарезают на черенки, чтобы роза могла лучше размножатся.

Розы, которые отцвели, тоже обрезай. Благодаря этому растение сохранит больше сил на цветение и рост.

Если обрезаешь крупноцветковые розы, нужно начать со стебля с цветком. Срезай те ветки и цветы, которые будут с неполными листьями.

Многоцветковые розы тоже нужно обрезать. Срезай все соцветия над первым листом.

Помни, что правильная обрезка формирует весь куст. Чтобы твой куст был пышным, срез делают над наружной почкой побега.

Никогда не обрезай ветку ниже, чем это необходимо, и не больше чем на один – два длинных побега с одного куста. Иначе рискуешь ослабить розу и частично избавить ее от новых листьев.

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