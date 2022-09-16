Королеве цветов нужна забота: как ухаживать за розами осенью

Этот цветок издавна считался объектом восхищения и поклонения. Именно поэтому его избрали символом любви.
Роза — довольно капризная, поэтому за растениями осенью нужен хороший уход. Как правильно обрезать розы после цветения, смотри в материале.
Цветения роз после морозов — очень красивое зрелище. Но нужно заняться подготовкой всех нужных условий до зимы.
Если ты решил(-а) подрезать розы и делаешь это неправильно, есть вероятность появления новых бутонов зимой! А в следующем сезоне цветок истощится и может просто погибнуть.
А чтобы вознаградить себя и свою семью за старания на огороде и в саду, попробуй новые рецепты украинского борща: три рецепта красного борща, которые тебе точно понравятся!
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