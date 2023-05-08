Цветением похвастается не каждый! Как правильно ухаживать за каланхоэ в горшке

Каланхоэ — необычное растение из семейства травянистых. Оно пришло к нам из африканских тропиков, а именно с Мадагаскара. Также каланхоэ распространен на Сокотре и Кипре. Как ухаживать за каланхоэ, чтобы он расцвел? Читай обо всех тонкостях ухода за растением в нашем материале.
В дикой природе каланхоэ растет на каменистых нагорьях, песчаниках, горных склонах, вблизи рек и даже в коре деревьев. Некоторые виды этого растения занесены в Красный список Международного союза охраны природы.
В Украине чаще всего можно найти два сорта каланхоэ — Блоссфельда и войлочный. Выращивать и ухаживать за растением довольно несложно. Нужно поставить его в хорошо проветриваемой светлой комнате.
Это растение можно опрыскивать и поливать. Также можно подпитывать его минеральными удобрениями для комнатных растений. Поливай каланхоэ раз в неделю, этого будет достаточно.
Для каланхоэ можно использовать обычную почву, которая продается в магазинах для сада и огорода. Можно добавить в горшок немного песка. На дно лучше положить дренаж.
Фото: Pexels
Каланхоэ достаточно устойчив к вредителям и заболеваниям, что значительно упрощает уход за ним. Существует только угроза мучнистой росы и серой гнили. Чтобы предотвращать такие заболевания, каждую весну опрыскивай каланхоэ фунгицидами.
Цветет каланхоэ чаще всего зимой, этот период 30-дневный. Для него подходит нормальная влажность воздуха, поэтому можно не ставить рядом увлажнитель. Когда куст отцветает, можно обрезать все цветоносы.
Пересаживать растение можно, если ему тесно в горшке. Делать это следует весной. Тогда же можно подкормить и обработать каланхоэ от вредителей.
Размножать каланхоэ можно черенкованием и семенами. Даже если растение увядает, его можно разделить на побеги и спасти несколько ростков.
Оптимальной температурой для растения 20-25°C. В холодное время года минимальная температура должна быть 16°C.
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