Цвітінням похизується не кожен! Як правильно доглядати за каланхое в горщику

Каланхое — незвична рослина з родини трав’янистих. Вона прийшла до нас з африканських тропіків, а саме з Мадагаскару. Також каланхое поширене на Сокотрі та Кіпрі. Як доглядати за каланхое, щоб він розцвів? Читай про всі тонкощі догляду за рослиною в нашому матеріалі.

Як доглядати за каланхое, щоб він розцвів

У дикій природі каланхое росте на кам’янистих нагір’ях, пісковиках, гірських схилах, поблизу річок та навіть у корі дерев. Деякі види цієї рослини навіть занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

В Україні найчастіше можна знайти два сорти каланхое — Блоссфельда та повстисте. Вирощувати та доглядати рослину доволі нескладно. Потрібно поставити її у світлій кімнаті, яка добре провітрюється.

Цю рослину можна оприскувати та поливати. Також можна підживлювати її мінеральними добривами для кімнатних рослин. Поливай каланхое раз на тиждень, цього буде достатньо.

Для каланхое можна використовувати звичайний ґрунт, який продається в магазинах для саду та городу. Можна додати в горщик трохи піску. На дно краще покласти дренаж.

Каланхое доволі стійке до шкідників та захворювань, що значно спрощує догляд за ним. Існує лише загроза борошняної роси та сірої гнилі. Щоб запобігати таким захворюванням, щовесни оприскуй каланхое фунгіцидами.

Цвіте каланхое найчастіше взимку, цей період 30-денний. Для нього підходить звичайна вологість повітря, тому можна не ставити поруч зволожувач. Коли кущ відцвітає, можна обрізати всі квітконоси.

Пересаджувати рослину можна, якщо їй затісно в горщику. Робити це слід навесні. Тоді ж можна підживити та обробити каланхое від шкідників.

Розмножувати каланхое можна живцюванням та насінням. Навіть якщо рослина в’яне, її можна розділити на пагони та врятувати кілька паростків.

Оптимальною температурою для рослини є 20-25°C. У холодну пору року мінімальна температура має бути 16°C.

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