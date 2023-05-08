Цвітінням похизується не кожен! Як правильно доглядати за каланхое в горщику

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Травня 2023, 16:30
Як доглядати за каланхое, щоб він розцвів
Фото: Pexels

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