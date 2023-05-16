Швидко розростається і дарує красу навколо: як доглядати за клематисом у саду

Клематис або ломиніс є квіткою з родини жовтецевих. Це трав’яниста рослина, яку можна зустріти у лісах, біля берегів річок та в горах. Вони люблять світло та тепло, поживний ґрунт та вологу. Деякі види можуть витися. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як доглядати клематис у домашніх умовах.

Клематис: як доглядати рослину в домашніх умовах

Назва рослини перекладається як “такий, що росте вгору”. Це й не дивно, адже рослина в’ється будь-якою опорою та добре розростається. Якщо ти хочеш прикрасити свій сад саме клематисом, читай у нашому матеріалі про догляд за рослиною.

У саду така квітка виглядає дуже екзотично, тому багато хто її любить. Догляд за ним доволі простий. Вибери найбільш сонячне місце в саду без протягів. Якщо ти хочеш, щоб рослина обвила паркан, можеш посадити її поруч. Особливо гарно ломиніс виглядає на паркані-сітці.

Найкращим часом для висадки клематису є квітень — травень. Вибери сухе місце, в якому не застоюється вода. У ямку поклади компост, пісок та доломітове борошно. Постав квітку в яму, розправ коріння, присип його землею. Добре полий клематис.

Ґрунт має бути легким та пухким, з добривами. Його потрібно промульгувати доволі великим шаром. На початку вирощування клематису слід його підв’язувати. Коли він стане більшим, зроби опору, якою квітка буде витися.

Сади ломиніс на відстань 2 м одне від одного. Так вони не будуть заважати, коли розростатимуться, та не відчуватимуть дискомфорт. Влітку поливай клематис тричі на тиждень, зранку або пізно ввечері.

Підживлювати квітку можна двічі на місяць у періоди цвітіння. Для цього використовуй мінеральні добрива, адже органічні можуть бути занадто агресивними. Перший рік після висадки квіти не підживлюють.

Підготовлювати квіти на зиму потрібно одночасно з трояндами. За ними тут догляд такий самий, як і за трояндами. До речі, як доглядати за трояндами, ми також розповідали.

Розмножувати клематис також дуже просто. Для цього достатньо зробити живцювання або розділити кущі. Не варто розмножувати клематис насінням, це дуже копітка робота, такий метод використовують для того, щоб вивести унікальні сорти.

Перші три роки пишного цвітіння не буде, адже рослина тільки формується. Піку рослина досягає на шостому році зростання. Щоб відлякувати шкідників, поруч із клематисом можна посадити календулу чи чорнобривці.

Раніше ми розповідали, як доглядати за каланхое в домашніх умовах.

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