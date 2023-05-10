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Потребує турботи та пересадок: як доглядати за монстерою в домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Травня 2023, 07:00
Монстера: як доглядати рослину в домашніх умовах
Фото: Pexels

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