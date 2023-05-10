Потребує турботи та пересадок: як доглядати за монстерою в домашніх умовах

Екзотична рослина, яка виростає величною та елегантною, монстера прийшла до нас з Південної Америки. Монстера є вічнозеленою рослиною, вона потребує правильного догляду. Читай у нашому матеріалі, як доглядати за монстерою в домашніх умовах.

Монстера: як доглядати за рослиною в домашніх умовах

Монстера є невибагливою, у домашніх умовах може виростати до кількох метрів. Але для великих гілок обов’язково потрібна опора. Вона не любить прямих променів сонця, тому слід врахувати це, коли вибиратимеш місце для вазона.

На молодому листі немає характерних перфорацій, вони з’являються пізніше. Догляд за монстерою нескладний. Почати слід з горщика. Вибери широкий та глибокий горщик, адже рослина швидко розростається.

На дно горщика поклади дренаж. Придбай універсальний ґрунт та змішай його з торфом і піском. Посади рослину. Підживлювати її можна влітку, двічі за сезон. Робити це можна комплексним добривом для кімнатних рослин.

Поливай рослину 1-2 рази на тиждень, вона любить вологу. Монстера потребує постійної чистоти, тому протирай листя від пилу вологим рушником. Якщо ти хочеш покращити зовнішній вигляд листя, можна придбати спеціальний поліроль.

Вазон можна розташувати в кутку кімнати, адже різке сонячне світло чи його нестача однаково погано впливають на рослину. Стандартна температура повітря для рослини в кімнаті має бути 20-25°C.

Розмножувати монстеру можна паростками. Найкраще для цього підходить весна. Монстеру можна виростити з листя, для цього постав його у воду та дочекайся, доки з’явиться коріння.

Якщо на листі не з’являються прорізи, це означає, що монстері мало сонячного світла. А занадто вологе листя сигналізує про високу вологість у кімнаті. Якщо листя стало плямистим, слід зменшити полив.

Важливим у догляді за монстерою є те, що не можна обрізати повітряні корінці. Вона росте за тим самим принципом, що і орхідея. Тому майже всі корисні речовини всотує саме цим корінням.

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