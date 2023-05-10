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Нуждается в заботе и пересадках: как ухаживать за монстерой в домашних условиях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 мая 2023, 07:00
Монстера: як доглядати рослину в домашніх умовах
Фото: Pexels

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