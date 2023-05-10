Нуждается в заботе и пересадках: как ухаживать за монстерой в домашних условиях

Экзотическое растение, которое вырастает величественным и элегантным, монстера пришла к нам из Южной Америки. Монстера является вечнозеленым растением, она нуждается в правильном уходе. Читай в нашем материале, как ухаживать за монстерой в домашних условиях.

Монстера: как ухаживать за растением в домашних условиях

Монстера неприхотлива, в домашних условиях может вырастать до нескольких метров. Но для больших ветвей обязательно нужна опора. Она не любит прямых лучей солнца, поэтому следует учесть это, когда будешь выбирать место для вазона.

На молодых листьях обычно нет характерных перфораций, они появляются позже. Уход за монстерой несложен. Начать следует с горшка. Выбери широкий и глубокий горшок, ведь растение быстро разрастается.

На дно горшка положи дренаж. Приобрети универсальный грунт и смешай его с торфом и песком. Посади растение. Подкармливать ее можно летом, дважды за сезон. Делать это следует комплексным удобрением для комнатных растений.

Поливай растение 1-2 раза в неделю, оно любит влагу. Монстера нуждается в постоянной чистоте, поэтому протирай листья от пыли влажным полотенцем. Если ты хочешь улучшить внешний вид листьев, можно приобрести специальный полироль.

Вазон можно расположить в углу комнаты, ведь резкий солнечный свет или его нехватка одинаково плохо влияют на растение. Температура воздуха в комнате должна быть 20-25°C.

Размножать монстеру можно ростками. Лучше всего для этого подходит весна. Монстеру можно вырастить из листьев, для этого поставь его в воду и дождись, пока появятся корни.

Если на листьях не появляются прорези, это означает, что монстере мало солнечного света. А слишком влажные листья сигнализируют о высокой влажности в комнате. Если листья стали пятнистыми, следует уменьшить полив.

Важным в уходе за монстерой является то, что нельзя обрезать воздушные корни. Она растет по тому же принципу, что и орхидея. Поэтому почти все полезные вещества она впитывает именно этими корнями.

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