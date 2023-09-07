Чи можна сидіти у телефоні під час грози та чи може тебе вдарити блискавка

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 18:45
Чи можна сидіти у телефоні під час грози та чи може тебе вдарити блискавка
Фото: Unsplash

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