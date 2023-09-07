Чи можна сидіти у телефоні під час грози та чи може тебе вдарити блискавка

Думки про те, що мобільний телефон притягує блискавки, з’явилася дуже давно. З того часу їх неодноразово спростовували, однак люди досі впевнені, що це небезпечно. Чи можна сидіти у телефоні під час грози та як це впливає на організм — читай в матеріалі.

Чи можна сидіти в телефоні під час грози: пояснює лікар

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, що думає про це на своєму YouTube-каналі. За словами Євгена, він навіть не очікував, що ця думка настільки щільно вкоренилася у головах наших співвітчизників незалежно від статі, віку та соціального становища.

Однак він вважає, що в жодному поважному медичному джерелі чи підручнику з фізики, від жодного серйозного вченого-фізика або вченого-медика почути про те, що блискавка притягується до мобільного телефону, практично неможливо.

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Практично в кожної людини зараз є чи в руках, чи в кишені мобільний телефон. Тобто, якщо блискавка потрапляє в людину, то з імовірністю 99% у неї є мобільний телефон. Але ці процеси не пов’язані між собою.

Чи можна користуватися телефоном під час грози

З чим пов’язані ці чутки, лікар не знає, однак у нього є такі пояснення. Якщо ви підійдете до людини, в яку влучила блискавка, і в неї обвуглилися капці, то винні саме капці.

Тобто, раніше можна було припустити, що виною є саме взуття, адже всі ходили взутими, а зараз винуватець — телефон. Однак чи є ризик у використанні мобільного телефону в грозу?

Тільки один. В таку погоду можуть бути серйозні перешкоди для налагодження мобільного зв’язку.

Тому, коли людина телефонує або хоч щось намагається зробити з мобільним телефоном, то може підіймати руку з гаджетом. Тоді зрозуміло, що піднімаючи руку разом з телефоном, шанс, що в цю руку влучить блискавка, напевно, більший.

Однак ще раз нагадую, що мобільні телефони не притягують блискавки. Ходити з ними в грозу можна, дзвонити теж. А вимикати — не обов’язково, — додав Комаровський.

Нині для українців існують загрози не тільки від грому та блискавок, а й від російських обстрілів. Раніше ми розповідали, як захистити себе у квартирі під час ракетних обстрілів.

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