Можно ли сидеть в телефоне во время грозы и может ли тебя ударить молния

Мнения о том, что мобильный телефон притягивает молнии, появилось очень давно. С тех пор их не раз опровергали, однако люди до сих пор уверены, что это опасно. Можно ли сидеть в телефоне во время грозы и как это влияет на организм — читай в материале.

Можно ли сидеть в телефоне во время грозы: объясняет врач

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что думает об этом на своем YouTube-канале. По словам Евгения, он даже не ожидал, что это мнение настолько плотно укоренилось в головах наших соотечественников вне зависимости от пола, возраста и социального положения.

Однако он считает, что ни в одном серьезном медицинском источнике, ни в одном учебнике физики, ни от одного серьезного ученого-физика или ученого-медика услышать о том, что молния притягивается к мобильному телефону, практически невозможно.

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Практически у каждого человека сейчас есть в руках или в кармане мобильный телефон.

Можно ли пользоваться телефоном во время грозы

С чем связаны эти слухи, врач не знает, однако у него есть следующие объяснения. Если вы подойдете к человеку, в которого попала молния, и у него обуглились тапочки, то “виноваты именно тапочки”.

То есть, раньше можно было предположить, что виновата именно обувь, ведь все ходили обутыми, а сейчас главный виновник — телефон. Однако есть ли риск использования мобильного телефона в грозу? Только один. В такую погоду могут возникнуть серьезные препятствия для мобильной связи.

Поэтому, когда человек звонит по телефону или хоть что-то пытается сделать с мобильным телефоном, то может поднимать руку с гаджетом. Тогда понятно, что поднимая руку вместе с телефоном, шанс, что в эту руку попадет молния, наверное, будет выше.

Однако еще раз напоминаю, что мобильные телефоны не притягивают молнии. Ходить с ними в грозу можно, звонить тоже. А выключать — не обязательно, — добавил Комаровский.

Сейчас для украинцев существует угроза не только грома и молний, ​​но и российских обстрелов. Ранее мы рассказывали, как защитить себя в квартире во время ракетных обстрелов.

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