Как защитить дом от грозы и молнии: лайфхаки, которые заберут страх непогоды

Наверное, многие из нас слышали о “шаровой молнии”, которая может залетать в окна? Это старый фейк! Но когда начинается гроза и гром многие паникуют — сразу выключают бытовую технику и телефоны, прячутся под одеяло и ждут, пока неконтролируемая угроза пройдет.

Но как на самом деле подготовиться и что можно сделать с жильем, чтобы в него точно не попала молния? Обо всех важнейших советах рассказали в блоге писательницы и телеведущей Марты Стюарт.

Как защитить жилье от грозы и молнии

Эти советы будут очень актуальными для тех, кто живет в частном доме. Особенно активны грозы и молнии в конце весны и летом. Поэтому в прекрасную солнечную погоду можно позаботиться о своем жилье заранее. Если гром и гроза — одни из твоих самых больших страхов, ты можешь уменьшить панику правильно обустроив дом.

Сертифицированный метеоролог Шерил Нильсон делится, что, прежде всего, о чем нельзя забывать — сообщения о непогоде и стихийных бедствиях. Не выключай такие уведомления, чтобы всегда быть наготове. Если в твоем районе штормовое предупреждение или угроза молний, лучше переместиться в подвал или другое безопасное укрытие. С собой нужно забрать животных и ценные вещи.

Лучшим местом чтобы спрятаться есть комната без окон, возможно, подвал, ванная или кладовка. В самых тяжелых случаях можно надевать на голову шлем.

Напомним, что во время грозы нельзя:

принимать душ и ванну, мыть посуду и контактировать с водой;

пользоваться бытовой техникой и телефоном;

контактировать с бетонными стенами или полом;

находиться рядом с зеркалами или стеклом.

В общем, подготовить дом на случай гроз и молний можно очень качественно. Например, можно обустроить дом системой молниезащиты — она переправляет разряды в землю и снижает риски повреждений здания. Стоит все это от 15 тысяч гривен. Средняя цена с установкой — 25 тысяч.

Не стоит пренебрегать и системой против перенапряжения. Она похожа на молниезащиту, но бережет бытовую технику, системы вентиляции и отопления от влияния грозы. Такие стабилизаторы стоят 8-60 тысяч гривен.

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В случае, если ты живешь в местности, где часто свирепствуют дожди и грозы, лучше иметь резервный генератор. На случай отключения света он поможет поддерживать работу отопления, холодильника или другой важной техники.

Окна и ворота — не та вещь, на которой можно экономить в частном доме. При высокой частоте гроз лучше установить штормовые ставни или ударопрочные окна и гаражные ворота для защиты от сильного ветра.

Полезной в частном доме будет и сигнализация о дыме и затоплении. Специальные датчики пришлют уведомление на телефон, если где-то скопилась вода или идет дым.

В крайних случаях можно установить систему радио дома. Такая может спасти, если исчезнет мобильная связь. Наиболее эффективными являются радиостанции во время эвакуаций, стихийных бедствий и других угроз.

Каждый сезон нужно проверять дом на наличие подтоплений, трещин, повреждений кровли. Если в доме есть подвал, проверяй, не скапливается ли там вода. Чисти желоба и водосточные трубы от мусора и листьев. А перед непогодой забирай или закрепляй садовую мебель, закрывай все розетки.

Раньше мы рассказывали, как вести себя дома и на улице во время грозы.

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