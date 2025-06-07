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Как защитить дом от грозы и молнии: лайфхаки, которые заберут страх непогоды

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 июня 2025, 20:00
защитить дом от грозы
Фото Unsplash

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