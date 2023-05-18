Смачніша та корисніша за оригінал! Як приготувати “фанту” в домашніх умовах

Фанта — це газований напій на основі лимонного, мандаринового чи апельсинового соку. Якщо ти або твої діти дуже люблять її, можна приготувати корисну альтернативу вдома. Ми поділимося рецептом, і ти дізнаєшся, як готується фанта з апельсинів у домашніх умовах.
У магазинних газованих напоях є суттєвий недолік — вони містять багато підсолоджувачів, цукру, консервантів та інших речовин, які негативно впливають на організм. Однак розв’язати цю проблему можна доволі просто — приготуй напій власноруч.
Домашня фанта виходить навіть дешевшою, адже всього з двох апельсинів можна приготувати 4 л прохолоджувального напою. До того ж у своєму газованому напої ти можеш контролювати кількість цукру та інших інгредієнтів.
Знадобиться
Цукор можна контролювати, адже кожному подобається різна солодкість напоїв. Для підкреслення смаку цитрусових також можна використати м’яту та лід. Такий напій чудово освіжить у літню спеку.
Фото: Pexels
Перед приготуванням залий апельсини окропом на 2-3 хвилини. Це потрібно для виділення корисних речовин, олій та соку.
Приготування
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