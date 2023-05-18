Смачніша та корисніша за оригінал! Як приготувати “фанту” в домашніх умовах

Фанта — це газований напій на основі лимонного, мандаринового чи апельсинового соку. Якщо ти або твої діти дуже люблять її, можна приготувати корисну альтернативу вдома. Ми поділимося рецептом, і ти дізнаєшся, як готується фанта з апельсинів у домашніх умовах.

Фанта з апельсинів у домашніх умовах: рецепт приготування

У магазинних газованих напоях є суттєвий недолік — вони містять багато підсолоджувачів, цукру, консервантів та інших речовин, які негативно впливають на організм. Однак розв’язати цю проблему можна доволі просто — приготуй напій власноруч.

Домашня фанта виходить навіть дешевшою, адже всього з двох апельсинів можна приготувати 4 л прохолоджувального напою. До того ж у своєму газованому напої ти можеш контролювати кількість цукру та інших інгредієнтів.

Знадобиться

Апельсини великі — 2 шт.

Вода — 3-4 л

Цукор — 200-300 г

Лимонна кислота — 10 г

Цукор можна контролювати, адже кожному подобається різна солодкість напоїв. Для підкреслення смаку цитрусових також можна використати м’яту та лід. Такий напій чудово освіжить у літню спеку.

Перед приготуванням залий апельсини окропом на 2-3 хвилини. Це потрібно для виділення корисних речовин, олій та соку.

Приготування

Апельсини після окропу наріж на шматочки та збий у блендері до консистенції пюре. Збивати слід разом зі шкіркою. Кісточки потрібно прибрати. Влий у пюре з апельсинів 500 мл води. Добре розмішай та залиш суміш на годину, щоб вона насичувалася. Проціди апельсини через марлю та добре відіжми. Додай цукор, лимонну кислоту, а потім перемішай до розчинення. Долий решту води. Розмішай. Якщо в тебе є пристрій, який робить напої газованими, зроби фанту з апельсинів газованою. Так вона ще більше нагадуватиме оригінал. Готово!

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