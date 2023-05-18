Вкуснее и полезнее оригинала! Как приготовить “фанту” в домашних условиях

Фанта — это газированный напиток на основе лимонного, мандаринового или апельсинового сока. Если ты или твои дети любят ее, можно приготовить полезную альтернативу дома. Мы поделимся рецептом, и ты узнаешь, как готовится фанта из апельсинов в домашних условиях.

Фанта из апельсинов в домашних условиях: рецепт приготовления

У магазинных газированных напитков есть существенный недостаток — они содержат много подсластителей, сахара, консервантов и других веществ, которые оказывают негативное влияние на организм. Однако решить эту проблему можно просто — приготовь напиток собственноручно.

Домашняя фанта получается даже более дешевой, ведь всего из двух апельсинов можно приготовить 4 л охлаждающего напитка. К тому же, в своем газированном напитке ты можешь контролировать количество сахара и других ингредиентов.

Понадобится

Апельсины большие — 2 шт.

2 шт. Вода — 3-4 л

3-4 л Сахар — 200-300 г

200-300 г Лимонная кислота — 10 г

Сахар можно контролировать, ведь каждому нравится разная сладость напитков. Для подчеркивания вкуса цитрусовых можно использовать мяту и лед. Такой напиток отлично освежит в летнюю жару.

Перед приготовлением залей апельсины кипятком на 2-3 минуты. Это необходимо для выделения полезных веществ, масел и сока.

Приготовление

Апельсины после кипятка нарежь на кусочки и взбей в блендере до консистенции пюре. Взбивать следует вместе с кожурой. Косточки нужно убрать. Влей в пюре из апельсинов 500 мл воды. Хорошо размешай и оставь смесь на час, чтобы она насыщалась. Процеди апельсины через марлю и хорошо отожми. Добавь сахар, лимонную кислоту, затем перемешай до растворения. Долей остаток воды. Размешай. Если у тебя есть устройство, которое делает напитки газированными, сделай фанту из апельсинов газировкой. Так она будет еще больше напоминать оригинал. Готово!

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