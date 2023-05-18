Вкуснее и полезнее оригинала! Как приготовить “фанту” в домашних условиях

Фанта — это газированный напиток на основе лимонного, мандаринового или апельсинового сока. Если ты или твои дети любят ее, можно приготовить полезную альтернативу дома. Мы поделимся рецептом, и ты узнаешь, как готовится фанта из апельсинов в домашних условиях.
У магазинных газированных напитков есть существенный недостаток — они содержат много подсластителей, сахара, консервантов и других веществ, которые оказывают негативное влияние на организм. Однако решить эту проблему можно просто — приготовь напиток собственноручно.
Домашняя фанта получается даже более дешевой, ведь всего из двух апельсинов можно приготовить 4 л охлаждающего напитка. К тому же, в своем газированном напитке ты можешь контролировать количество сахара и других ингредиентов.
Понадобится
Сахар можно контролировать, ведь каждому нравится разная сладость напитков. Для подчеркивания вкуса цитрусовых можно использовать мяту и лед. Такой напиток отлично освежит в летнюю жару.
Фото: Pexels
Перед приготовлением залей апельсины кипятком на 2-3 минуты. Это необходимо для выделения полезных веществ, масел и сока.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как сделать молочный коктейль дома — несколько рецептов.
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