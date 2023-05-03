Наслаждение для детей и взрослых: как приготовить молочный коктейль дома

Молочный коктейль — то, что ассоциируется с детством и безмятежностью. Это очень вкусно, а еще может быть полезно. Особенно если дети не любят молоко, которое необходимо для костей. Читай в нашем материале, как сделать молочный коктейль в блендере.

Как сделать молочный коктейль: рецепты приготовления в домашних условиях

Для молочного коктейля главным ингредиентом является именно молоко. Если у тебя есть фрукты, ягоды, шоколад или мороженое, можно создать множество вкусов. Молочный коктейль понравится детям и взрослым, так что читай рецепты и готовь невероятно вкусный десерт.

Банановый молочный коктейль — рецепт

Банан — 1 шт.

Мороженое — по желанию

Молоко — 300 мл

Ванильный сахар — щепотка

Все ингредиенты смешай в блендере.

Как приготовить клубничный молочный коктейль

Клубника — 200 г

Молоко — 300 мл

Мороженое — по желанию

Приготовление очень простое — взбей все ингредиенты в блендере. Можешь добавить взбитые сливки в стакан и украсить клубникой.

Ванильный молочный коктейль

Молоко — 300 мл

Ванильное мороженое

Корица — щепотка

Ингредиенты смешай в блендере. Подавай ванильный молочный коктейль с ягодами или фруктами.

Шоколадный коктейль: рецепт

Плитка шоколада — 100 г

Молоко — 500 мл

Шоколадное мороженое — по желанию

Чтобы приготовить шоколадный молочный коктейль, растопи шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перелей шоколад в блендер, добавь молоко и мороженое, взбей. Разлей в стаканы и подавай с ягодами.

Кофейный молочный коктейль: как приготовить

Этот вариант коктейля подойдет для взрослых. Он очень вкусный и похож на айс-латте. Обязательно приготовь его по нашему рецепту. Он охлаждает и бодрит.

Молоко — 300 мл

Мороженое

Американо — чашка

Смешай все ингредиенты в блендере. Подавай к кофейному молочному коктейлю кусочек тортика. Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить торт Птичье молоко.

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