Насолода для дітей та дорослих: як приготувати молочний коктейль удома

Молочний коктейль — те, що асоціюється з дитинством та безтурботністю. Це дуже смачно, а ще може бути корисно. Особливо якщо діти не полюбляють молоко, яке потрібне для кісток. Читай у нашому матеріалі, як зробити молочний коктейль в блендері.

Як зробити молочний коктейль: рецепти приготування в домашніх умовах

Для молочного коктейлю головним інгредієнтом є саме молоко. Якщо в тебе є фрукти, ягоди, шоколад чи морозиво, можна створити безліч смаків. Молочний коктейль сподобається дітям та дорослим, тож читай рецепти та готуй неймовірно смачний десерт.

Банановий молочний коктейль — рецепт

Банан — 1 шт.

Морозиво — за бажанням

Молоко — 300 мл

Ванільний цукор — дрібка

Усі інгредієнти змішай у блендері.

Як приготувати полуничний молочний коктейль

Полуниця — 200 г

Молоко — 300 мл

Морозиво — за бажанням

Приготування дуже просте — збий усі інгредієнти в блендері. Можеш додати збиті вершки в склянку та прикрасити полуницею.

Ванільний молочний коктейль

Молоко — 300 мл

Ванільне морозиво

Кориця — дрібка

Інгредієнти змішай у блендері. Подавай ванільний молочний коктейль з ягодами чи фруктами.

Шоколадний коктейль: рецепт

Плитка шоколаду — 100 г

Молоко — 500 мл

Шоколадне морозиво — за бажанням

Щоб приготувати шоколадний молочний коктейль, розтопи шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перелий шоколад у блендер, додай молоко та морозиво, збий. Розлий у склянки та подавай з ягодами.

Кавовий молочний коктейль: як приготувати

Цей варіант коктейлю підійде для дорослих. Він дуже смачний та подібний до айс-лате. Обов’язково приготуй його за нашим рецептом. Він охолоджує та бадьорить.

Молоко — 300 мл

Морозиво

Американо — чашка

Змішай усі інгредієнти в блендері. Подавай до кавового молочного коктейлю шматочок тортика. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати торт Пташине молоко.

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