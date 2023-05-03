Насолода для дітей та дорослих: як приготувати молочний коктейль удома

Молочний коктейль — те, що асоціюється з дитинством та безтурботністю. Це дуже смачно, а ще може бути корисно. Особливо якщо діти не полюбляють молоко, яке потрібне для кісток. Читай у нашому матеріалі, як зробити молочний коктейль в блендері.
Для молочного коктейлю головним інгредієнтом є саме молоко. Якщо в тебе є фрукти, ягоди, шоколад чи морозиво, можна створити безліч смаків. Молочний коктейль сподобається дітям та дорослим, тож читай рецепти та готуй неймовірно смачний десерт.
Усі інгредієнти змішай у блендері.
Приготування дуже просте — збий усі інгредієнти в блендері. Можеш додати збиті вершки в склянку та прикрасити полуницею.
Фото: Pexels
Інгредієнти змішай у блендері. Подавай ванільний молочний коктейль з ягодами чи фруктами.
Щоб приготувати шоколадний молочний коктейль, розтопи шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перелий шоколад у блендер, додай молоко та морозиво, збий. Розлий у склянки та подавай з ягодами.
Цей варіант коктейлю підійде для дорослих. Він дуже смачний та подібний до айс-лате. Обов’язково приготуй його за нашим рецептом. Він охолоджує та бадьорить.
Змішай усі інгредієнти в блендері. Подавай до кавового молочного коктейлю шматочок тортика. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати торт Пташине молоко.
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