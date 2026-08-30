Стиль жизни Праздники

День города Ровно 2026: когда отмечают и что интересного ждать от программы

Ольга Петухова, редактор сайта 30 августа 2026, 11:00 3 мин.
день города ровно
День Рівного

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