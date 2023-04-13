І навіть у мультиварці: як приготувати сирну паску — смачний і простий рецепт

Щоб приготувати великодню паску, не обов’язково мати духовку. Так-так, приготувати смачну сирну паску можна і за допомогою мультиварки. Це значно пришвидшує і спрощує процес. У нашому матеріалі ти дізнаєшся рецепт сирної паски в мультиварці.

Рецепт сирної паски в мультиварці: як приготувати

Смачна сирна паска легко готується в мультиварці. Вона чудово прогріває сирне тісто та дає йому краще насититись перед перекладанням у формочку. Ми поділимось простим рецептом, і ти зможеш почастувати рідних та близьких великодньою стравою.

Для сирної паски важливо придбати якісний та жирний сир, заздалегідь запарити ізюм, підготувати цукати та інші прикраси. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати цукати з апельсинових шкірок.

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Для приготування сирної паски в мультиварці тобі знадобиться:

Сир (жирний) — 1 кг

Вершкове масло (м’яке) — 100 г

Вершки 20% — 550 мл

Яйця — 3 шт.

Цукор або цукрова пудра — 200 г

Ванільний цукор — 2 ч. л.

Ізюм, цукати, горіхи, шоколад — за смаком.

Підготуй усі інгредієнти. Масло залиш на годину за кімнатної температури або підігрій у мікрохвильовці. Щоб у пасці не відчувався цукор, найкраще вибрати цукрову пудру — з нею простіше працювати.

Сирна паска в мультиварці: покроковий рецепт

У глибоку миску поклади сир, м’яке вершкове масло та вилий вершки. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Перебий масу блендером, щоб не залишилося грудочок. В іншій мисочці збий яйця з цукром чи цукровою пудрою, додай ванільний цукор, збивай до пишної маси. Поєднай суміш двох мисок та збий міксером усе до однорідної маси. Готову суміш вилий у мультиварку. Увімкни режим тушкування або подібний (температура має бути 100 °C) та залиш готуватися на 30 хвилин. За 30 хвилин перемішай масу, дай їй охолонути. Потім додай цукати, горіхи, ізюм чи шоколад. Форму для сирної паски застели марлею та переклади туди сирну масу. Накрий сирну паску марлею та постав під прес. Залиш паску в холодильнику на ніч.

Під сирною паскою має стояти мисочка, щоб зайва волога стікала туди вночі. Вранці діставай сирну паску з холодильника, а потім з формочки. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати заварну сирну паску.

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