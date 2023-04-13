І навіть у мультиварці: як приготувати сирну паску — смачний і простий рецепт

Щоб приготувати великодню паску, не обов’язково мати духовку. Так-так, приготувати смачну сирну паску можна і за допомогою мультиварки. Це значно пришвидшує і спрощує процес. У нашому матеріалі ти дізнаєшся рецепт сирної паски в мультиварці.
Смачна сирна паска легко готується в мультиварці. Вона чудово прогріває сирне тісто та дає йому краще насититись перед перекладанням у формочку. Ми поділимось простим рецептом, і ти зможеш почастувати рідних та близьких великодньою стравою.
Для сирної паски важливо придбати якісний та жирний сир, заздалегідь запарити ізюм, підготувати цукати та інші прикраси. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати цукати з апельсинових шкірок.
Для приготування сирної паски в мультиварці тобі знадобиться:
Фото: Pexels
Підготуй усі інгредієнти. Масло залиш на годину за кімнатної температури або підігрій у мікрохвильовці. Щоб у пасці не відчувався цукор, найкраще вибрати цукрову пудру — з нею простіше працювати.
Під сирною паскою має стояти мисочка, щоб зайва волога стікала туди вночі. Вранці діставай сирну паску з холодильника, а потім з формочки. Готово!
Раніше ми розповідали, як приготувати заварну сирну паску.
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