Вкусного много не бывает. Как приготовить творожную паску по рецепту Лизы Глинской

Сколько пасок не делай, а все равно будет мало. Каждый год мы думаем, что в этом году сделаем немного, а после первой десятки все как в тумане.
Мы никого за это не осуждаем, сами так делаем. И предлагаем лишь разнообразить свои запасы пасок хотя бы одной творожной.
Победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась собственным рецептом идеальной творожной паски. Почему бы не попробовать ее приготовить?
Сначала нужно промыть изюм несколько раз в теплой воде и просушить его бумажным полотенцем.
Далее перетереть сыр через мелкое сито. Затем добавить к нему желтки, сметану, растопленное сливочное масло.
После этого перебить погружным блендером до однородности и переложить в кастрюлю.
На среднем огне довести до испарения излишней влаги, но не допустить, чтобы масса закипела. При этом нужно постоянно помешивать будущую паску, чтобы ничего не пригорело.
После этого снять с огня, охладить и добавить изюм и цукаты.
Если дома нет специальных форм, то можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерки, бумажные стаканчики. В этом случае нужно проделать небольшие дырочки на дне каждого из них. Так будет стекать сыворотка.
Далее следует поставить форму вверх дном в миску, положив в нее смоченную водой марлю. Затем отправить ее в холодильник на несколько часов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ???????? (@stbua)
Публикация от Телеканал СТБ???????? (@stbua)
После этого достать массу из холодильника, перемешать, чтобы приподнять из дна цукаты, и переложить в пасочницу. Постукивая, утрамбовать и завернуть марлей. Сверху нужно положить гнет.
Поставить форму с паской в холодильник в сутки. После этого нужно аккуратно слить сыворотку, перевернуть, снять форму и марлю. Украшать можно цукатами.
Следует помнить, что срок годности творожной паски — не более 72 часов.
Напомним, ранее мы делились тремя рецептами пасок, чтобы можно было выбрать себе один по душе. Или попробовать все возможные варианты пасхального угощения.