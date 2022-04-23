Вкусного много не бывает. Как приготовить творожную паску по рецепту Лизы Глинской

Сколько пасок не делай, а все равно будет мало. Каждый год мы думаем, что в этом году сделаем немного, а после первой десятки все как в тумане.

Мы никого за это не осуждаем, сами так делаем. И предлагаем лишь разнообразить свои запасы пасок хотя бы одной творожной.

Победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась собственным рецептом идеальной творожной паски. Почему бы не попробовать ее приготовить?

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Ингредиенты для творожной паски

творог (жирностью 9-15%) — 1 кг

желтки — 160 г (8 шт.)

сметана жирностью 15-20% — 300 г (1,2 стакана объемом 250 мл)

сахар — 160 г (0,8 стакана объемом 250 мл)

сливочное масло жирностью 82% (мягкое) — 200 г

светлый изюм — 100 г (4 ст. л.)

апельсиновые цукаты — 100 г (можно использовать инжир, курагу, финик, обжаренный грецкий орех или фундук)

ванильный сахар или семена ванили — по желанию

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Способ приготовления

Сначала нужно промыть изюм несколько раз в теплой воде и просушить его бумажным полотенцем.

Далее перетереть сыр через мелкое сито. Затем добавить к нему желтки, сметану, растопленное сливочное масло.

После этого перебить погружным блендером до однородности и переложить в кастрюлю.

На среднем огне довести до испарения излишней влаги, но не допустить, чтобы масса закипела. При этом нужно постоянно помешивать будущую паску, чтобы ничего не пригорело.

После этого снять с огня, охладить и добавить изюм и цукаты.

Как сформировать творожную паску

Если дома нет специальных форм, то можно использовать одноразовые пластиковые формочки, ведерки, бумажные стаканчики. В этом случае нужно проделать небольшие дырочки на дне каждого из них. Так будет стекать сыворотка.

Далее следует поставить форму вверх дном в миску, положив в нее смоченную водой марлю. Затем отправить ее в холодильник на несколько часов.

После этого достать массу из холодильника, перемешать, чтобы приподнять из дна цукаты, и переложить в пасочницу. Постукивая, утрамбовать и завернуть марлей. Сверху нужно положить гнет.

Поставить форму с паской в холодильник в сутки. После этого нужно аккуратно слить сыворотку, перевернуть, снять форму и марлю. Украшать можно цукатами.

Следует помнить, что срок годности творожной паски — не более 72 часов.

Напомним, ранее мы делились тремя рецептами пасок, чтобы можно было выбрать себе один по душе. Или попробовать все возможные варианты пасхального угощения.