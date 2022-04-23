Смачненького багато не буває. Як приготувати сирну паску за рецептом Лізи Глінської

Скільки пасок не роби, а все одно буде мало. Щороку ми думаємо, що цього разу зробимо лише трішки, а після першої десятки все як в тумані.
Ми нікого за це не засуджуємо, самі так робимо. І пропонуємо лише урізноманітнити свої запаси пасочок хоча б однією сирною.
Переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилась власним рецептом ідеальної сирної паски. То чому б не спробувати її приготувати?
Спочатку потрібно промити родзинки кілька разів у теплій воді та просушити їх паперовим рушником.
Далі перетерти сир через дрібне сито. Додати до нього жовтки, сметану, розтоплене вершкове масло.
Після цього перебити занурним блендером до однорідності та перекласти у каструлю.
На середньому вогні довести до випаровування зайвої вологи, але не допустити, щоб маса закипіла. При цьому потрібно постійно помішувати майбутню пасочку, щоб нічого не пригоріло.
Після цього зняти з вогню, охолодити та додати родзинки з цукатами.
Якщо вдома немає спеціальних форм, то можна використати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові стаканчики. У цьому разі потрібно зробити невеличкі дірочки у дні кожного з них. Так буде стікати сироватка.
Далі поставити форму догори дном у миску, поклавши в неї змочену водою марлю. Потім відправити її в холодильник на кілька годин.
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Після цього дістати масу з холодильника, перемішати, щоб підняти з дна цукати, і перекласти у пасочницю. Постукуючи, утрамбувати та загорнути марлею. Зверху необхідно покласти гніт.
Поставити форму з паскою в холодильник на добу. Після цього акуратно злити сироватку, перевернути, зняти форму і марлю. Прикрашати можна цукатами.
Варто пам’ятати, що термін придатності сирної паски — не більш як 72 години.
Нагадаємо, раніше ми ділились трьома рецептами пасок, щоб можна було обрати собі один до душі. Або ж спробувати усі можливі варіанти великоднього частування.