Смачненького багато не буває. Як приготувати сирну паску за рецептом Лізи Глінської

Скільки пасок не роби, а все одно буде мало. Щороку ми думаємо, що цього разу зробимо лише трішки, а після першої десятки все як в тумані.

Ми нікого за це не засуджуємо, самі так робимо. І пропонуємо лише урізноманітнити свої запаси пасочок хоча б однією сирною.

Переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилась власним рецептом ідеальної сирної паски. То чому б не спробувати її приготувати?

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Інгредієнти для сирної паски

сир (жирністю 9–15%) — 1 кг

жовтки — 160 г (8 шт.)

сметана жирністю 15-20% — 300 г (1,2 склянки об’ємом 250 мл)

цукор — 160 г (0,8 склянки об’ємом 250 мл)

вершкове масло жирністю 82% (м’яке) — 200 г

світлі родзинки — 100 г (4 ст. л.)

апельсинові цукати — 100 г (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)

ванільний цукор або насіння ванілі — за бажанням

Читати на тему Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт Простий рецепт смачної паски з доступних продуктів читай у нашому матеріалі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити родзинки кілька разів у теплій воді та просушити їх паперовим рушником.

Далі перетерти сир через дрібне сито. Додати до нього жовтки, сметану, розтоплене вершкове масло.

Після цього перебити занурним блендером до однорідності та перекласти у каструлю.

На середньому вогні довести до випаровування зайвої вологи, але не допустити, щоб маса закипіла. При цьому потрібно постійно помішувати майбутню пасочку, щоб нічого не пригоріло.

Після цього зняти з вогню, охолодити та додати родзинки з цукатами.

Як сформувати сирну паску

Якщо вдома немає спеціальних форм, то можна використати одноразові пластикові формочки, відерця, паперові стаканчики. У цьому разі потрібно зробити невеличкі дірочки у дні кожного з них. Так буде стікати сироватка.

Далі поставити форму догори дном у миску, поклавши в неї змочену водою марлю. Потім відправити її в холодильник на кілька годин.

Після цього дістати масу з холодильника, перемішати, щоб підняти з дна цукати, і перекласти у пасочницю. Постукуючи, утрамбувати та загорнути марлею. Зверху необхідно покласти гніт.

Поставити форму з паскою в холодильник на добу. Після цього акуратно злити сироватку, перевернути, зняти форму і марлю. Прикрашати можна цукатами.

Варто пам’ятати, що термін придатності сирної паски — не більш як 72 години.

Нагадаємо, раніше ми ділились трьома рецептами пасок, щоб можна було обрати собі один до душі. Або ж спробувати усі можливі варіанти великоднього частування.