Таких точно ни у кого не будет! Как сделать мерцающие пасхальные яйца в вине — пошаговый рецепт

На Пасху мы стараемся создать нашу корзину идеальной. Если с рецептом кулича ты уже определился(-лась), нужно решить, как красить яйца. Можно сделать их мерцающими с помощью вина. В материале мы рассказываем, как сделать мерцающие яйца в вине — простое окрашивание.

Мерцающие яйца в вине — рецепт окрашивания яиц на Пасху

Красить яйца вином на Пасху — точно не самый популярный способ. Но попытаться сделать мерцающие яйца раз в жизни все же стоит. Тем более что Пасха всего раз в год.

Для окрашивания яиц тебе понадобится недорогое красное сладкое вино и куриные или перепелиные яйца. Яйца могут быть любого цвета. Чтобы сделать мерцающие яйца, придерживайся рецепта:

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Хорошо вымой куриные и перепелиные яйца и выложи в кастрюлю. Вылей в кастрюлю бутылку красного вина, вино должно покрывать яйца. Поставь кастрюлю на сильный огонь и вари яйца до готовности.

Во время такого окрашивания яиц в квартире может быть запах алкоголя, поэтому открой окно или включи вытяжку.

Во время варки яиц вино испаряется. После того как сваришь яйца, положи их в кастрюльку поменьше и добавь оставшееся вино. Оставь яйца в вине еще на ночь. За это время они еще больше прокрасятся, на них появятся кристаллы, которые и будут мерцать на солнце.

Почему яйца, окрашенные вином, мерцают

Яйца, окрашенные вином, получаются очень насыщенного темно-синего цвета с фиолетовым отливом.

В красном сладком вине содержится сахар, поэтому яйца, сваренные в вине, впитывают его на себя. Кристаллы сахара смотрятся очень красиво, они мерцают на солнце.

Чтобы добавить еще больше блеска, можно натереть окрашенные вином яйца оливковым маслом.

Покрасить яйца белым вином тоже можно. Но для этого нужно будет добавить в кастрюлю пищевой краситель и несколько ложек сахара. Технология варки и настаивания одинакова.

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