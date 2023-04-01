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Таких точно ни у кого не будет! Как сделать мерцающие пасхальные яйца в вине — пошаговый рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 апреля 2023, 16:00
Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень
Фото: Unsplash

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