Таких точно ні в кого не буде! Як зробити мерехтливі великодні яйця у вині — покроковий рецепт

На Великдень ми намагаємося зібрати ідеальний кошик. Якщо з рецептом паски ти вже визначився(-лась), треба вирішити, як фарбувати яйця. Можна зробити їх мерехтливими за допомогою вина. У матеріалі ми розповідаємо, як зробити мерехтливі яйця у вині — просте фарбування.

Мерехтливі яйця у вині — рецепт фарбування яєць на Великдень

Фарбувати яйця вином на Великдень — точно не найпопулярніший спосіб. Але спробувати зробити мерехтливі яйця раз у житті все ж варто. Тим паче, що Великдень усього раз на рік.

Отож для фарбування яєць тобі знадобиться недороге червоне солодке вино та курячі чи перепелині яйця. Яйця можуть бути будь-якого кольору. Щоб зробити мерехтливі яйця, дотримуйся рецепта:

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Добре помий курячі та перепелині яйця та виклади в каструлю. Вилий у каструлю пляшку червоного вина, вино має покривати яйця. Постав каструлю на сильний вогонь та вари яйця до готовності.

Під час такого фарбування яєць у квартирі може бути запах алкоголю, тому відчини вікна або ввімкни витяжку.

Під час варіння яєць вино випаровується. Після того як звариш яйця, поклади їх у меншу каструльку та додай вино, яке залишилось. Залиш яйця у вині ще на ніч. За цей час вони ще більше профарбуються, на них з’являться кристали, які й мерехтітимуть на сонці.

Чому яйця, пофарбовані вином, мерехтять

Яйця, пофарбовані вином, виходять дуже насиченого темно-синього кольору з фіолетовим відливом.

У червоному солодкому вині міститься цукор, тому яйця, які були зварені у вині, вбирають його на себе. Кристали цукру виглядають дуже гарно, вони мерехтять на сонці.

Щоб додати ще більше блиску, можна натерти пофарбовані вином яйця оливковою олією.

Пофарбувати яйця білим вином також можна. Але для цього потрібно буде додати в каструлю харчовий барвник і кілька ложок цукру. Технологія варіння та настоювання однакова.

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