Как испечь вкусную пасху: пошаговый рецепт и советы от мастеров кулинарии

Кулич — блюдо, без которого невозможно представить пасхальную корзину и праздничный стол. Его выпекание требует больших умений и знаний, ведь чаще всего на приготовление уходит много времени и ингредиентов.
Советы от опытных шеф-поваров о том, как испечь вкусную пасху, читай в материале.
Для классического кулича, по словам Евгения, нужно готовить опару. Для этого смешивают сухие или прессованные дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара.
Жидкость должна быть не горячая, а теплая (максимум до 35 °С). Важно учитывать и количество жидкости. На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.
Жидкость должна быть не горячая, а теплая (максимум до 35 °С). Важно учитывать и количество жидкости. На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.
Все это нужно хорошо перемешивать, чтобы не было комочков, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место.
По словам профессионала, это может быть теплый пол, место у батареи, можно включить на плите маленький огонь и поставить опару возле него.
По словам профессионала, это может быть теплый пол, место у батареи, можно включить на плите маленький огонь и поставить опару возле него.
Важно не оставлять опару в месте, где есть сквозняки. Она должна увеличиться в два раза, обычно требуется от 30 мин. Далее можно добавлять муку и все остальные ингредиенты по рецепту.
Клопотенко советует добавлять в выпечку изюм или любые другие сухофрукты. Предварительно их необходимо помыть и хорошо высушить бумажным полотенцем.
Также в тесто можно добавлять какие-либо цукаты или мак с орехами по желанию. В любом случае будет очень вкусно.
Можно ли добавлять крепкий алкоголь? Ром, виски или коньяк придадут выпечке неповторимый аромат. Поэтому добавляй его в тесто или залей им изюм или цукать минимум на час, а потом все вместе доложи в тесто.
Можно ли добавлять крепкий алкоголь? Ром, виски или коньяк придадут выпечке неповторимый аромат. Поэтому добавляй его в тесто или залей им изюм или цукать минимум на час, а потом все вместе доложи в тесто.
И помни, чем жирнее ингредиенты — тем вкуснее получится пасхальная выпечка, поэтому молоко бери жирностью не менее 2,5%, сметану — 20% и больше, а сливочное масло — 82,5%.
Евгений советует не ограничивать фантазию, украшать растопленным белым и черным шоколадом или делать микс, посыпать порезанными сухофруктами, орехами, кокосовой стружкой или хлопьями, а еще шоколадными драже, кусочками конфет и делать лаконичный вариант с листьями мяты.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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