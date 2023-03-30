Как испечь вкусную пасху: пошаговый рецепт и советы от мастеров кулинарии

Кулич — блюдо, без которого невозможно представить пасхальную корзину и праздничный стол. Его выпекание требует больших умений и знаний, ведь чаще всего на приготовление уходит много времени и ингредиентов.

Советы от опытных шеф-поваров о том, как испечь вкусную пасху, читай в материале.

Как испечь вкусную пасху: советы от Евгения Клопотенко

Для классического кулича, по словам Евгения, нужно готовить опару. Для этого смешивают сухие или прессованные дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара.

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Жидкость должна быть не горячая, а теплая (максимум до 35 °С). Важно учитывать и количество жидкости. На 1 г дрожжей уходит 5 мл жидкости.

Все это нужно хорошо перемешивать, чтобы не было комочков, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и поставить в теплое место.

По словам профессионала, это может быть теплый пол, место у батареи, можно включить на плите маленький огонь и поставить опару возле него.

Важно не оставлять опару в месте, где есть сквозняки. Она должна увеличиться в два раза, обычно требуется от 30 мин. Далее можно добавлять муку и все остальные ингредиенты по рецепту.

Практические советы по приготовлению куличей

Клопотенко советует добавлять в выпечку изюм или любые другие сухофрукты. Предварительно их необходимо помыть и хорошо высушить бумажным полотенцем.

Также в тесто можно добавлять какие-либо цукаты или мак с орехами по желанию. В любом случае будет очень вкусно.

Можно ли добавлять крепкий алкоголь? Ром, виски или коньяк придадут выпечке неповторимый аромат. Поэтому добавляй его в тесто или залей им изюм или цукать минимум на час, а потом все вместе доложи в тесто.

И помни, чем жирнее ингредиенты — тем вкуснее получится пасхальная выпечка, поэтому молоко бери жирностью не менее 2,5%, сметану — 20% и больше, а сливочное масло — 82,5%.

Как украсить кулич

Евгений советует не ограничивать фантазию, украшать растопленным белым и черным шоколадом или делать микс, посыпать порезанными сухофруктами, орехами, кокосовой стружкой или хлопьями, а еще шоколадными драже, кусочками конфет и делать лаконичный вариант с листьями мяты.

Как испечь вкусный кулич: пошаговый рецепт от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

450 мл молока;

525 г яиц (почти 10 шт. и 3–4 на глазурь);

550 г сахара (и 260 на глазурь);

4 г соли;

400 г сливочного масла;

1500 г муки;

27 г сухих дрожжей;

400–500 г изюма и сушеной клюквы;

2 г ванилина.

Способ приготовления:

В большом сотейнике разогрей молоко, чтобы оно было теплым. Добавь 50 г сахара и 200 г муки. Вымешай все до однородной массы. Сыпь в чуть теплую смесь сухие дрожжи, перемешай и дай им постоять в теплом месте 20 мин. Масса должна существенно подняться. Таким образом ты проверяешь активность дрожжей. При необходимости можно прибавить еще 30%. Вяленую клюкву с изюмом нужно залить кипятком и дать постоять 15 мин. Потом слить воду. 10 яиц вбей в миску, добавь сахар, размешай, добавь опару, перемешай и добавь еще 1300 г муки. Вымешай и отставь тесто на 40 мин в теплое место, чтобы оно поднялось. Достань его и добавь нарезанное кубиками сливочное масло комнатной температуры и вымешай тесто, пока масло не разойдется. Добавь и перемешай изюм и клюкву Раздели тесто на восемь частей и разложи его по формам. Поставь в теплую духовку подниматься (температура должна быть не более 37 °С, чтобы не убить дрожжи). Это занимает около трех часов. Где-то через 1,5 часа нужно кисточкой смочить поверхность кулича водой, чтобы он не сох. Выпекай при 165 °С с конвекцией 40 мин. Дай им остыть и готовь глазурь. Для этого сбей 130 г белка, добавь 260 г сахара (лучше использовать сахарную пудру) и несколько капель лимона. После этого украшай куличи, погружая их верхушкой в глазурь, выровняй ее ложкой и декорируй сахарными шариками и сушеными ягодами.

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