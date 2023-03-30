Як спекти смачну паску: покроковий рецепт та поради від майстрів кулінарії

Паска — страва, без якої неможливо уявити великодній кошик та святковий стіл. Її випікання потребує неабияких вмінь та знань, адже найчастіше на приготування йде багато часу та інгредієнтів.
Поради від досвідчених шеф-кухарів про те, як спекти смачну паску, читай у матеріалі.
Для класичної паски, за словами Євгена, треба готувати опару. Для цього змішують сухі чи пресовані дріжджі з теплим молоком та невеликою кількістю цукру.
Рідина має бути не гарячою, а теплою (максимум до 35 °С). Важливо зважати й на кількість рідини. На 1 г дріжджів йде 5 мл рідини.
Рідина має бути не гарячою, а теплою (максимум до 35 °С). Важливо зважати й на кількість рідини. На 1 г дріжджів йде 5 мл рідини.
Усе це потрібно добре перемішувати, щоб не було грудочок, накрити рушником чи харчовою плівкою та поставити у тепле місце.
За словами професіонала, це може бути тепла підлога, місце біля батареї чи можна увімкнути на плиті маленький вогонь та поставити опару біля нього.
За словами професіонала, це може бути тепла підлога, місце біля батареї чи можна увімкнути на плиті маленький вогонь та поставити опару біля нього.
Важливо не залишати опару в місці, де є протяги. Вона має збільшитися удвічі, на це зазвичай потрібно від 30 хв. Далі можна додавати борошно та всі інші інгредієнти за рецептом.
Клопотенко радить додавати у випічку родзинки чи будь-які інші сухофрукти. Попередньо їх необхідно помити та добре висушити паперовим рушником.
Також у тісто можна додавати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому разі буде дуже смачно.
Також у тісто можна додавати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому разі буде дуже смачно.
Чи можна додавати міцний алкоголь? Ром, віскі чи коньяк нададуть випічці неповторного аромату.
Тому додавай його у тісто або залий ним родзинки чи цукати мінімум на годину, а потім все разом додай у тісто. І пам’ятай: що жирніші інгредієнти, то смачнішою вийде великодня випічка, тому молоко бери жирністю не менше ніж 2,5%, сметану — 20% і більше, а масло — 82,5%.
Євген радить не обмежувати фантазію, прикрашати розтопленим білим і чорним шоколадом чи робити мікс, посипати порізаними сухофруктами, горіхами, кокосовою стружкою чи пластівцями, а ще шоколадними драже, шматочками цукерок та робити лаконічний варіант з листочками м’яти чи сухими колосками пшениці.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми розповідали, коли вербна неділя цього року.