Як спекти смачну паску: покроковий рецепт та поради від майстрів кулінарії

Паска — страва, без якої неможливо уявити великодній кошик та святковий стіл. Її випікання потребує неабияких вмінь та знань, адже найчастіше на приготування йде багато часу та інгредієнтів.

Поради від досвідчених шеф-кухарів про те, як спекти смачну паску, читай у матеріалі.

Як спекти смачну паску: поради від Євгена Клопотенка

Для класичної паски, за словами Євгена, треба готувати опару. Для цього змішують сухі чи пресовані дріжджі з теплим молоком та невеликою кількістю цукру.

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Рідина має бути не гарячою, а теплою (максимум до 35 °С). Важливо зважати й на кількість рідини. На 1 г дріжджів йде 5 мл рідини.

Усе це потрібно добре перемішувати, щоб не було грудочок, накрити рушником чи харчовою плівкою та поставити у тепле місце.

За словами професіонала, це може бути тепла підлога, місце біля батареї чи можна увімкнути на плиті маленький вогонь та поставити опару біля нього.

Важливо не залишати опару в місці, де є протяги. Вона має збільшитися удвічі, на це зазвичай потрібно від 30 хв. Далі можна додавати борошно та всі інші інгредієнти за рецептом.

Практичні поради щодо приготування паски

Клопотенко радить додавати у випічку родзинки чи будь-які інші сухофрукти. Попередньо їх необхідно помити та добре висушити паперовим рушником.

Також у тісто можна додавати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому разі буде дуже смачно.

Чи можна додавати міцний алкоголь? Ром, віскі чи коньяк нададуть випічці неповторного аромату.

Тому додавай його у тісто або залий ним родзинки чи цукати мінімум на годину, а потім все разом додай у тісто. І пам’ятай: що жирніші інгредієнти, то смачнішою вийде великодня випічка, тому молоко бери жирністю не менше ніж 2,5%, сметану — 20% і більше, а масло — 82,5%.

Читати на тему Великодня паска з доступних продуктів — простий рецепт Простий рецепт смачної паски з доступних продуктів читай у нашому матеріалі.

Як прикрасити паску

Євген радить не обмежувати фантазію, прикрашати розтопленим білим і чорним шоколадом чи робити мікс, посипати порізаними сухофруктами, горіхами, кокосовою стружкою чи пластівцями, а ще шоколадними драже, шматочками цукерок та робити лаконічний варіант з листочками м’яти чи сухими колосками пшениці.

Як спекти смачну паску: покроковий рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

450 мл молока;

525 г яєць (майже 10 шт. та 3–4 на глазур);

550 г цукру (та 260 г на глазур);

4 г солі;

400 г масла;

1500 г борошна;

27 г сухих дріжджів;

400–500 г родзинок та сушеної журавлини;

2 г ваніліну.

Спосіб приготування:

У великому сотейнику розігрій молоко, щоб воно було теплим. Додай 50 г цукру і 200 г борошна. Вимішай все до однорідної маси. Висип у ледь теплу суміш сухі дріжджі, перемішай і дай їм постояти в теплому місці 20 хв. Маса має суттєво піднятися. Так ти перевіряєш активність дріжджів. За потреби можна додати ще 30%. В’ялену журавлину з родзинками потрібно залити окропом і дати постояти 15 хв. Потім — злити воду. 10 яєць вбий у миску, додай цукор, розмішай, додай опару, перемішай та додай ще 1300 г борошна. Вимішай та відстав тісто на 40 хв у тепле місце, щоб воно піднялося. Дістань його і додай нарізане кубиками масло кімнатної температури та вимішай тісто, поки масло не розійдеться. Додай та перемішай родзинки та журавлину Поділи тісто на вісім частин і розклади його по формах. Постав у ледь теплу духовку підійматися (температура має бути не більше 37 °С, щоб не вбити дріжджі). Це займає близько трьох годин. За 1,5 год потрібно пензликом змочити поверхню пасок водою, щоб вони не сохли. Випікай при 165 °С з конвекцією 40 хв. Дай їм охолонути та готуй глазур. Для цього збий 130 г білка, додай 260 г цукру (краще використовувати цукрову пудру) і декілька крапель лимона. Після цього прикрашай паски, занурюючи їх верхівкою в глазур, вирівняй її ложкою та декоруй цукровими кульками та сушеними ягодами.

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