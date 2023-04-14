Мясо на Пасху: пять пошаговых рецептов приготовления в духовке

Пасха — один из главных христианских праздников. С самого утра в этот день для верующих заканчивается Великий пост, поэтому люди начинают есть мясные и молочные блюда.
Для того чтобы подготовиться к праздничному застолью, хозяйки за несколько дней начинают готовить различные блюда. Кроме кулича и пасхальных яиц, нужно заранее запечь мясо. Как приготовить мясо на Пасху — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото — Unsplash
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