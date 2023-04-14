Мясо на Пасху: пять пошаговых рецептов приготовления в духовке

Пасха — один из главных христианских праздников. С самого утра в этот день для верующих заканчивается Великий пост, поэтому люди начинают есть мясные и молочные блюда.

Для того чтобы подготовиться к праздничному застолью, хозяйки за несколько дней начинают готовить различные блюда. Кроме кулича и пасхальных яиц, нужно заранее запечь мясо. Как приготовить мясо на Пасху — читай в материале.

Мясо на Пасху: пошаговый рецепт буженины

Ингредиенты:

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свинина — 1,5 кг

горчица

соль

перец

специи

банан — 1 шт.

оливковое масло

Способ приготовления:

Кусок мяса на буженину промой, удали все прожилки и промокни бумажными салфетками. Смешай соль и перец, натри этой смесью мясо. Чеснок по вкусу смешай с горчицей. Кулинарной кисточкой смажь буженину соусом из горчицы. Переложи мясо в пакет для запекания и отправь в холодильник мариноваться на сутки. После этого поставь в духовку, разогретую до 200 °С. Банан помой, почисть. Смажь глубокое блюдо для запекания оливковым маслом. Переложи банановую кожуру белой стороной вверх. Кусок свинины переложи на банан. Закрой крышкой форму для запекания и запекай буженину 50 минут. Снизь до 180 °С и открой крышку. Банановую кожуру убери. Запекай буженину до вкусной корочки. На это понадобится примерно 10–15 минут.

Мясо на Пасху: рецепт рульки

Ингредиенты:

свиная рулька — 600 г

чеснок — 1 головка

ткемали — по вкусу

горчица — по вкусу

соль — по вкусу

молотый черный перец — по вкусу

подсолнечное масло — 2 ст. л.

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

Сделай ножом надрезы в свинине в нескольких местах и начини эти отверстия чесноком (по четвертинке зубчика в каждое). В ступке разотри чеснок, соль, перец, лавровый лист. Добавь масло и тщательно размешай. Полученной массой натри рульку. Смешай немного соуса ткемали с горчицей и обмажь кусок рульки. В идеале рульку оставь мариноваться в таком виде на два часа (а еще лучше на ночь), но можно и сразу готовить. Помести рульку в рукав для запекания и отправь ее в заранее разогретую до 100 °С духовку. При этой температуре готовь мясо полчаса, после чего увеличь температуру до 200–220 °С и готовь еще полтора часа.

Домашняя колбаса: пошаговая инструкция приготовления

Ингредиенты:

мясо свинины — 1,5 кг

сало — 250 г

соль — 2,5 ст. л.

горчица — 2 ст. л.

кориандр в зернах (можно молотый) — 1 ч. л.

чеснок — 7–10 зубчиков

черный перец — 0,5 ч. л.

холодная вода — 150 мл

оболочка для колбасы

Способ приготовления:

Мясо свинины очисть от пленок и лишнего жира. Нарежь его маленькими кусочками, а сало — еще меньше. Высыпь все в миску, в которой будешь замешивать домашнюю колбасу. Добавь соль, черный перец (лучше взять горошком и измельчить в ступке), кориандр в зернах или молотый. Измельчи зубчики чеснока и добавь к свинине с салом. Добавь горчицу. Перемешай и влей 150 мл холодной воды. Оставь мясо с пряностями на два часа в холодильнике. Кишки перед приготовлением нужно обязательно замочить, потому что обычно они продаются в засоленном виде. Затем тщательно их промой. С помощью специальной насадки на мясорубку начиняй колбасу. Кишки заполняй плотно, но так, чтобы они не слишком растягивались и не лопнули. Далее нужно дать колбаскам постоять еще полчаса, обязательно проколоть их иглой, чтобы при выпекании выходил воздух. Выложи колбаски на противень, застеленный пергаментной бумагой, или на противень, смазанный маслом, налив туда небольшое количество воды. Запекай примерно час при температуре 170–180 °С до румяного цвета. Готовую домашнюю колбасу выложи на бумажное полотенце.

Ветчина в духовке: рецепт пошагово

Ингредиенты:

свиная шейка или лопатка — 1 кг

соль — 15 г

вода — 0,5 ст.

пищевой фосфат — 2,5 г

специи для ветчины — 3 г

Способ приготовления:

Мясо пропусти через мясорубку через крупную решетку. Оставшиеся мясо нарежь пластами. После этого все снова убери в холод. Соль раствори в воде, добавь фосфат, все тщательно перемешай. Полученный раствор охлади. Достань фарш и тщательно его вымешай, добавь солевой раствор. После этого убери в холодильник ( при температуре от +4 до +5 °С на три дня). Достань фарш и добавь в него специи. Набей колбасу так, чтобы в диаметре она была около 80 см. Сначала прогревай батон при 60 °С, затем под противень с ветчиной установи поддон с водой, чтобы образовывался пар, а температуру духовки доведи до 80 °С. Время готовки в общей сложности займет около четырех часов. После того как выйдет установленное время, батон с ветчиной необходимо быстро охладить. Для этого его кладут в емкость с ледяной водой, процесс охлаждения длится около часа. После полного охлаждения ветчина убирается в холодильник на сутки.

Утка с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

утка — 1,6 кг

яблоки кислых сортов — 6 шт.

мед — 2 ст. л.

горчица — 2 ст. л.

розмарин сухой — 1 ч. л.

перец — 1 ч. л.

лимон — 50 г

чеснок — 4 зубчика

соль — 1,5 ч. л. (или по вкусу)

масло подсолнечное — 40 мл

Способ приготовления:

Утку помой и при необходимости опали. Соедини в большой миске мед, горчицу, чеснок, подсолнечное масло, перец и розмарин. Все перемешай до однородной смеси. Птицу посоли снаружи и изнутри. Обмажь маринадом и выдержи несколько часов (лучше всего — 10–12). Яблоки вымой, обсуши, разрежь на дольки и избавься от семян. Чистить не нужно. Частью яблок наполни брюхо птицы, а остальное оставь для запекания в фольге. Отверстие скрепи зубочистками. Нагрей духовку до 190–200 °С. Выложи птицу на фольгу на слой яблок. Маринад тоже осторожно вылей на фольгу и сразу же герметично замотай утку. Запекай утку в закрытой фольге около двух часов (для птицы большего веса понадобится больше времени). Затем раскрой фольгу и запекай еще около 30 минут, чтобы птица подрумянилась. Подавай птицу вместе с яблоками. Их можно использовать для гарнира или соуса. Также утку можно украсить веточками базилика.

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