Торт на Пасху: рецепты вкусных десертов, которые не хуже куличей

Пасхальный кулич — классический десерт на Пасху для всех украинцев. Однако не пасхой единой! Мы приготовили для тебя рецепты вкусных и простых в приготовлении тортов. Среди них даже торт на Пасху в виде яйца. Так что читай и выбирай рецепт для своего десерта.

Торт на Пасху: рецепт бенто торта

Бенто торт на Пасху – это красивый и небольшой по размеру торт, который можно подарить или упаковать в ланч-бокс и уйти с ним в гости. Для него характерно однородное, практически глянцевое выравнивание крема по сторонам.

Ингредиенты:

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50 г муки;

2 куриных яйца;

100 г сахара;

70 мл молока;

1 стакан сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

1 ст. какао-порошка;

25 г черного шоколада.

Ингредиенты для крема для начинки:

200 г сливочного творога;

50 мл сливок 33%;

30 г сахарной пудры.

Что нужно для крема на выравнивание:

30 г сахарной пудры;

200 г сливочного творога;

50 г сливочного масла.

Взбиваем белки, всыпаем в них сахара и размешиваем, пока он не растворится.

В массу добавляем разрыхлитель, желтки и муку. Все перемешайте лопаткой или миксером на низкой скорости.

На одну часть листа выкладываем половину теста равномерным слоем, а в оставшуюся массу добавляем какао. Перемешиваем, выкладываем на вторую часть листа.

Соединяем обе массы с помощью шпажки для получения узора. Выпекаем лепешку в течение 20 минут при температуре 170 градусов.

Из готового бисквита вырезаем формы по 12 см в диаметре. Всыпаем в чашу для миксера сахарную пудру, добавляем сливки и сливочный сыр, перемешиваем. Для большего удобства кладем готовую массу в кондитерский мешок.

Коржи можно пропитать лимонным сиропом или яблочным соком, чтобы они были более сочными. Смазываем лепешки кремом, формируем тортик и ставим на час в холодильник.

Затем достаем десерт из холодильника, обмазываем со всех сторон выравнивающим кремом, кондитерским шпателем равномерно выравниваем, снова отправляем в холодильник на 1 час.

Украсьте готовый торт можно глазированными фигурками или надписями, посыпкой для кулича или фруктами.

Торт Яйцо на Пасху: рецепт

Торт в виде яйца аутентичный и традиционный, а приготовить его можно очень легко.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 250 г;

сахар — 100 г;

масло сливочное — 75 г;

яйца — 1 штука;

мед — 1 столовая ложка;

сода — 1/2 чайной ложки;

какао-порошок — 1 столовая ложка.

Для крема нужно:

масло сливочное — 450 г;

крем-сыр — 450 г;

сахарная пудра — 150 г.

Для украшения торта:

сахар песок — 100 г;

вода — 1 чайная ложка;

краситель пищевой.

В миску наливаем 75 г растопленного сливочного масла, насыпаем 100 г сахара и 1 столовую ложку меда. Все перемешиваем до однородности. В эту массу разбиваем 1 яйцо и насыпаем 0,5 ч. л. соды. Все перемешиваем.

Сюда же насыпаем около 250 г муки и 1 столовую ложку какао. Муку насыпаем в несколько подходов. Все перемешиваем сначала миксером, затем руками. Тесто должно получиться мягким и пластичным.

Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на 2 часа в холодильнике. Через 2 часа тесто достаем из холодильника и разделяем его на 3 примерно одинаковые части.

На тесто кладем трафарет в форме яйца, вырезанный из бумаги. С помощью ножа вырезаем из раскатанного теста яйца. Вырезаем три формы.

Подготовленные лепешки ставим в разогретую духовку до 180 град. Выпекаем примерно 7 минут. Корж должен испечься, но не пересушиться.

Готовые лепешки вынимаем и кладем на ровную поверхность. В миску кладем 450 г мягкого сливочного масла и насыпаем 150 г сахарной пудры. Все сбиваем миксером.

Затем в миску добавляем 450 г крем-сыра. Все тщательно перемешиваем лопаткой или ложкой. Крем-сыр должен быть холодным. Перемешивать следует вручную, а не миксером.

В кулинарный мешок вставляем переходник и надеваем насадку любой формы, затем в мешок перекладываем крем. Можно просто отрезать уголок от кулинарного пакета и выжимать крем через него.

Начинаем складывать торт. Сначала на подкладку для торта выдавливаем немного крема, чтобы торт не скользил. Кладем первый корж. На лепешку по всей поверхности намазываем крем.

Сверху кладем второй корж. Повторяем, пока не выложим все лепешки. На последний корж сверху наносим крем. Торт ставим в холодильник.

Для украшений сделаем сахарные фигурки. Наливаем 1 чайную ложку воды и растворяем в ней каплю красителя. Подкрашенную воду выливаем в 100 г сахара. Все хорошо перемешиваем. Сахар должен получиться немного влажным.

В силиконовые формы выкладываем сахар, прижимаем его ложкой. Готовые сахарные фигурки ставим в духовку, нагретую до 100 градусов и сушим примерно 10 минут.

Когда фигурки высохнут, вынимаем их из форм и украшаем ими торт Яйцо. Дополнительно можно украсить фруктами, ягодами или орехами.

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