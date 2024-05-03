Только нежность внутри! Как приготовить паску с шоколадной начинкой

Каждый год в любых условиях к нам приходит праздник Пасхи. И традиционно украинцы готовят нарядный стол. Но чтобы его немного разукрасить, можно приготовить настоящее украшение вечера — и это пасха с шоколадом внутри.

Каждый кусочек порадует не только фанатов сладостей, но и не смогут оставить равнодушными даже ярых почитателей традиций.

Рецептом нежной и одновременно пикантной пасхи с уникальным вкусом поделилась блогер Марина Романович, которая уверяет — этот вкус пасхи с шоколадом внутри без преувеличений божественный. Проверим вместе?

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Ингредиенты на три кулича с шоколадом внутри

Для опары:

свежие дрожжи — 25 граммов

мука — 130 граммов

молоко — 200 миллилитров

сахар — 25 граммов

Для теста:

мука — 320 граммов

сахар — 150 граммов

сливочное масло — 150 граммов

растительное масло — 30 граммов

желтки — 120 граммов

цукаты (клюква и сушеное манго) — 100 граммов

семена чиа — 50 граммов

шоколадные крошки — 100 граммов

бейлиз (или ром или коньяк) — 60 миллилитров.

ваниль или экстракт ванили — 1 упаковка.

соль — щепотка

шоколадная паста — 1 банка

Для глазури:

вода — 65 миллилитров

сахар — 200 граммов

белки — 85 граммов

Способ приготовления пасок с шоколадом внутри

Прежде всего нужно нарезать цукаты кубиками и залить их бейлизом, или коньяком, ромом. Оставить их настаиваться на ночь. Разделить шоколадную пасту на три части, положить в пищевую пленку и сделать шарики. После этого отправить пасту в морозильник. Для приготовления опары необходимо подогреть молоко до 38 градусов и смешать с сухими ингредиентами. В таком виде смесь оставить на полчаса в теплом месте. Затем в опару можно добавить сахар, размягченное сливочное масло, растительное масло, желтки, ваниль и соль. Осторожно вымесить тесто до однородности, после чего добавить в него муку и цукать и снова вымесить. Когда тесто готово, его можно поделить на уровне шесть частей. Каждую паску формовать так: сначала слой теста, затем замороженный шарик шоколадной пасты и снова тесто. Вся форма должна быть заполнена максимум наполовину. Поставить формы в теплое место на полтора часа, чтобы тесто могло подняться. После этого отправить их в духовку запекаться на 45 минут при температуре 165 градусов. После того как паски будут готовы, накрыть их полотенцем на полчаса и дать им остыть. В это время можно приготовить глазурь. Для этого нужно разогреть воду в сотейнике или кастрюле, добавить в нее сахар. Желательно, чтобы температура достигала 118 градусов. Проварить смесь около четырех минут. На третьей минуте подогрева сладкой смеси можно начать взбивать белки до высоких пиков. На четвертой минуте можно вливать белки в сироп и взбивать их в течение трех минут. При необходимости можно сбивать немного больше. Едва теплые паски можно начать покрывать глазурью и другими украшениями. А потом? Остается только отведать вкус уникальных пасок с шоколадом внутри.

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