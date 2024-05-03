Только нежность внутри! Как приготовить паску с шоколадной начинкой

Каждый год в любых условиях к нам приходит праздник Пасхи. И традиционно украинцы готовят нарядный стол. Но чтобы его немного разукрасить, можно приготовить настоящее украшение вечера — и это пасха с шоколадом внутри.
Каждый кусочек порадует не только фанатов сладостей, но и не смогут оставить равнодушными даже ярых почитателей традиций.
Рецептом нежной и одновременно пикантной пасхи с уникальным вкусом поделилась блогер Марина Романович, которая уверяет — этот вкус пасхи с шоколадом внутри без преувеличений божественный. Проверим вместе?
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Допис, поширений Content creator | Portugal (@marynaromanovych)
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