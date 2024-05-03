Лише ніжність всередині! Як приготувати паску з шоколадною начинкою

Кожного року за будь-яких умов до нас приходить свято Великодня. І традиційно українці готують ошатний стіл. Та щоб трохи його урізнобарвити, можна приготувати справжню окрасу вечора — і це паска з шоколадом усередині.

Кожен шматочок потішить не лише фанатів солодощів, але й не зможуть залишити байдужими навіть затятих пошановувачів традицій.

Рецептом ніжної та водночас пікантної паски з унікальним смаком поділилась блогерка Марина Романович, яка запевняє — цей смак паски з шоколадом всередині без перебільшень божественний. Перевіримо разом?

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Інгредієнти на три паски з шоколадом всередині

Для опари:

свіжі дріжджі — 25 грамів

борошно — 130 грамів

молоко — 200 мілілітрів

цукор — 25 грамів

Для тіста:

борошно — 320 грамів

цукор — 150 грамів

вершкове масло — 150 грамів

рослинна олія — 30 грамів

жовтки — 120 грамів

цукати (журавлина та сушене манго) — 100 грамів

насіння чіа — 50 грамів

шоколадні крихти — 100 грамів

бейліз (або ром чи коньяк) — 60 мілілітрів

ваніль або екстракт ванілі — 1 упаковка

сіль — дрібка

шоколадна паста — 1 банка

Для глазурі:

вода — 65 мілілітрів

цукор — 200 грамів

білки — 85 грамів

Спосіб приготування пасок з шоколадом всередині

Насамперед потрібно нарізати цукати кубиками та залити їх бейлізом, або ж коньяком чи ромом. Залишити їх настоюватись на ніч. Водночас розділити шоколадну пасту на три частини, покласти їх у харчову плівку та зробити з них кульки. Після цього відправити їх у морозильник. Для приготування опари необхідно підігріти молоко до 38 градусів та змішати його з сухими інгредієнтами. У такому вигляді суміш залишити на півгодини у теплому місці. Потім в опару можна додати цукор, розм’якшене вершкове масло, олію, жовтки, ваніль та сіль. Обережно вимісити тісто до однорідності, після чого додати до нього борошно та цукати й знову вимісити. Коли тісто готове, його можна розділити на рівні шість частин. Кожну паску формувати так: спочатку шар тіста, потім заморожену кульку шоколадної пасти та знову тісто. Вся форма має бути заповнена максимум на половину. Поставити форми у тепле місце на півтори години, щоб тісто могло піднятись. Після цього відправити їх у духовку запікатись на 45 хвилин за температури 165 градусів. Після того, як паски будуть готові, накрити їх рушником на півгодини та дати їм вистигнути. У цей час можна приготувати глазур. Для цього потрібно розігріти воду у сотейнику чи каструлі, додати у неї цукор. Бажано, щоб температура сягала до 118 градусів. Проварити суміш близько чотирьох хвилин. На третій хвилині підігріву солодкої суміші можна почати збивати білки до високих піків. На четвертій хвилині можна вливати білки у сироп та збивати все протягом трьох хвилин. За потреби можна збивати трохи більше. Ледь теплі паски можна почати покривати глазур’ю та іншими прикрасами. А потім? Лишається тільки скуштувати на смак унікальну паску з шоколадом всередині.

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