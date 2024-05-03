Лише ніжність всередині! Як приготувати паску з шоколадною начинкою

Кожного року за будь-яких умов до нас приходить свято Великодня. І традиційно українці готують ошатний стіл. Та щоб трохи його урізнобарвити, можна приготувати справжню окрасу вечора — і це паска з шоколадом усередині.
Кожен шматочок потішить не лише фанатів солодощів, але й не зможуть залишити байдужими навіть затятих пошановувачів традицій.
Рецептом ніжної та водночас пікантної паски з унікальним смаком поділилась блогерка Марина Романович, яка запевняє — цей смак паски з шоколадом всередині без перебільшень божественний. Перевіримо разом?
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Content creator | Portugal (@marynaromanovych)
Допис, поширений Content creator | Portugal (@marynaromanovych)
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