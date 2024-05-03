Торт на Великдень: рецепти смачних десертів, які не гірші за паску

Паска — класичний десерт на Великдень для всіх українців. Однак не паскою єдиною! Ми підготували для тебе рецепти смачних і простих в приготуванні тортів. Серед них є навіть торт на Великдень у вигляді яйця. Тож, читай і обирай рецепт для свого десерту.

Торт на Великдень: рецепт бенто торта

Бенто торт на Великдень — це красивий і невеликий за розміром торт, який можна подарувати або запакувати у ланч-бокс і піти з ним у гості. Для нього характерне однорідне, практично глянцеве вирівнювання крему в усіх боків.

Інгредієнти:

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50 г борошна;

2 курячі яйця;

100 г цукру;

70 мл молока;

1 склянка вершкового масла;

1 чайна ложка розпушувача для тіста;

1 ст. какао-порошку;

25 г чорного шоколаду.

Інгредієнти для крему для начинки:

200 г вершкового сиру;

50 мл вершків 33%;

30 г цукрової пудри.

Що потрібно для крему на вирівнювання:

30 г цукрової пудри;

200 г вершкового сиру;

50 г вершкового масла.

Збиваємо білки, всипаємо до них цукру і розмішуємо, доки він не розчиниться.

В масу додаємо розпушувач, жовтки та борошно. Все перемішати лопаткою чи міксером на низькій швидкості.

На одну частину листа викладаємо половину тіста рівномірним шаром, а у масу, що залишилася додаємо какао. Перемішуємо, викладаємо на другу частину листа.

З’єднуємо обидві маси за допомогою шпажки для отримання візерунка. Випікаємо корж протягом 20 хвилин при температурі 170 градусів.

З готового бісквіту вирізаємо форми по 12 см у діаметрі. Всипаємо в чашу для міксера цукрову пудру, додаємо вершки та вершковий сир, перемішуємо.

Для більшої зручності кладемо готову масу в кондитерський мішок.

Коржі можна просочити лимонним сиропом або яблучним соком, щоб вони були соковитішими. Змащуємо коржі кремом, формуємо тортик і ставимо на годину в холодильник.

Потім дістаємо десерт з холодильника, обмазуємо з усіх боків кремом для вирівнювання, кондитерським шпателем рівномірно вирівнюємо, знову відправляємо в холодильник на 1 годину.

Прикрасьте готовий торт можна глазурованими фігурками або написами, посипкою для паски або фруктами.

Торт Яйце на Великдень: рецепт

Торт у вигляді яйця — автентичний і традиційний, а приготувати його можна дуже легко.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 250 г;

цукор — 100 г;

масло вершкове — 75 г;

яйця — 1 штука;

мед — 1 столова ложка;

сода — 1/2 чайної ложки;

какао-порошок — 1 столова ложка.

Для крему потрібно:

масло вершкове — 450 г;

крем-сир — 450 г;

цукрова пудра — 150 г;

Для прикрашення торта:

цукор пісок — 100 г;

вода — 1 чайна ложка;

барвник харчовий.

У миску наливаємо 75 г розтопленого вершкового масла, насипаємо 100 г цукру та 1 столову ложку меду. Все перемішуємо до однорідності. У цю масу розбиваємо 1 яйце та насипаємо 0,5 ч.л. соди. Все перемішуємо.

Сюди ж насипаємо приблизно 250 г борошна та 1 столову ложку какао. Борошно насипаємо в кілька підходів. Все перемішуємо спочатку міксером, а потім руками. Тісто повинно вийти м’яким та пластичним.

Готове тісто загортаємо в харчову плівку та залишаємо його на 2 години у холодильнику. Через 2 години тісто дістаємо з холодильника і поділяємо його на 3 приблизно однакові частини.

На тісто кладемо трафарет у формі яйця, вирізаний з паперу. За допомогою ножа вирізаємо з розкачаного тіста яйця. Вирізаємо три коржі. Підготовлені коржі ставимо в розігріту духовку до 180 град. Випікаємо приблизно 7 хвилин. Корж повинен спектися, але не пересушитись. Готові коржі виймаємо і кладемо на рівну поверхню.

У миску кладемо 450 г м’якого вершкового масла і насипаємо 150 г цукрової пудри. Все збиваємо міксером. Потім у миску додаємо 450 г крем-сиру. Все ретельно перемішуємо лопаткою чи ложкою. Крем-сир має бути холодним. Перемішувати слід вручну, а не міксером.

У кулінарний мішок вставляємо перехідник і одягаємо насадку будь-якої форми, потім у мішок перекладаємо крем. Можна просто відрізати кутик від кулінарного пакета і вичавлювати крем через нього.

Починаємо складати торт. Спочатку на підкладку для торта видавлюємо трохи крему, щоб торт не ковзав. Кладемо перший корж. На корж по всій поверхні мастимо крем.

Зверху кладемо другий корж. Повторюємо, поки не викладемо всі коржі. На останній корж зверху наносимо крем. Торт ставимо у холодильник.

Для прикрас зробимо цукрові фігурки. Наливаємо 1 чайну ложку води і розчиняємо у ній краплю барвника. Підфарбовану воду виливаємо у 100 г цукру. Все добре перемішуємо. Цукор повинен вийти трохи вологим.

У силіконові форми викладаємо цукор, притискаємо його ложкою. Готові цукрові фігурки ставимо в духовку, нагріту до 100 градусів і сушимо приблизно 10 хвилин.

Коли фігурки висохнуть, виймаємо їх з форм і прикрашаємо ними торт Яйце. Додатково можна прикрасити фруктами, ягодами або горіхами.

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