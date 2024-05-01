Родом из Франции: как приготовить паску-бриошь дома — пошаговый рецепт

Современное празднование Пасхи уже давно вышло за рамки традиционных рецептов. Благодаря распространению культур разных стран, украинцы и украинки часто экспериментируют, готовят и пробуют традиционные блюда Пасхи по новым рецептам. В частности, популярной становится паска-бриошь: это французская сдоба, которая выпекается как традиционная украинская паска, но с добавлением фруктов и шоколада.
Как приготовить бриошь дома самостоятельно — рассказываем рецепт паски-бриошь дальше в материале.
Паска-бриошь выпекается из простых ингредиентов, как и традиционная для территории Украины пасхальная сдоба. Однако в бриошь добавляют цукаты, свежие фрукты и измельченный шоколад для начинки и украшения.
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Верх паски также укрась глазурью. Рецепт глазури на паску мы писали в нашем другом материале.
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