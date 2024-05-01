Родом из Франции: как приготовить паску-бриошь дома — пошаговый рецепт

Современное празднование Пасхи уже давно вышло за рамки традиционных рецептов. Благодаря распространению культур разных стран, украинцы и украинки часто экспериментируют, готовят и пробуют традиционные блюда Пасхи по новым рецептам. В частности, популярной становится паска-бриошь: это французская сдоба, которая выпекается как традиционная украинская паска, но с добавлением фруктов и шоколада.

Как приготовить бриошь дома самостоятельно — рассказываем рецепт паски-бриошь дальше в материале.

Паска-бриошь: рецепт пошагово

Паска-бриошь выпекается из простых ингредиентов, как и традиционная для территории Украины пасхальная сдоба. Однако в бриошь добавляют цукаты, свежие фрукты и измельченный шоколад для начинки и украшения.

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Ингредиенты (для теста на шесть пасок-бриошь):

мука пшеничная — 700 г

масло сливочное — 350 г

сахар — 120 г

яйца — 8 шт.

дрожжи сухие — 11 г

молоко — 30 мл

соль — 8 г

Ингредиенты для шоколадной начинки:

шоколад черный — 300 г

сливки — 300 мл

Приготовление:

Перед приготовлением все продукты следует вынуть из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Подогрей молоко до температуры 30º и добавь к нему дрожжи. Растопи сливочное масло. Муку просей в емкость, добавь туда яйца, соль и сахар, растопленное сливочное масло и молоко с дрожжами. Замеси тесто и оставь его в теплом месте под полотенцем, чтобы оно выросло. Каждый час подминай тесто — в общем, здесь хватит трех раз. После этого готовое тесто оставьте еще на час. Разделите тесто на шесть частей по 250 г и распредели его по формах. Не смазывай, оставь в теплом месте, чтобы тесто поднялось до края формы. Духовую печь разогрей до 160º и поставь паски выпекаться на 30 мин. После выпечки паски нужно вынуть и отставить остыть на четыре часа. Охлажденные паски наполни шоколадной начинкой: на водяной бане растопи шоколад и добавь сливки, перемешай до однородности. Смесь дополнительно сбей миксером. В паске сверху сделай отверстие, достань мякоть, но так, чтобы дно осталось целым. Влей часть начинки, сверху положи мякоть — чередуй и повторяй действия до тех пор, пока не заполнишь всю выпечку.

Верх паски также укрась глазурью. Рецепт глазури на паску мы писали в нашем другом материале.

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