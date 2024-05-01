Родом із Франції: як приготувати паску-бріош вдома — покроковий рецепт

Сучасне святкування Великодня вже давно вийшло за межі традиційних рецептів. Завдяки поширенню культур різних країн, нині українці та українки часто експериментують, готують та куштують традиційні страви Великодня за новими рецептами. Зокрема, популярною стає паска-бріош: це французька здоба, яка випікається як традиційна українська паска, з додаванням фруктів та шоколаду.
Як приготувати бріош вдома самостійно — розповідаємо рецепт паски-бріош далі у матеріалі.
Паска-бріош випікається з простих інгредієнтів, як і традиційна для території України великодня здоба. Однак у бріош додають цукати, свіжі фрукти та подрібнений шоколад для начинки та прикрашання.
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Верх паски також прикрась глазурʼю. Рецепт глазурі на паску ми писали в нашому іншому матеріалі.
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