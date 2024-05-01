Їжа та рецепти

Родом із Франції: як приготувати паску-бріош вдома — покроковий рецепт

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Травня 2024, 18:15
Родом із Франції: як приготувати паску-бріош вдома — покроковий рецепт
Фото: Unsplash

Більше новин
українська зброя
Бронемашини, міномети та снаряди: що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
як дізнатися свій страховий стаж
Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
Дивитись більше

Матеріали по темі

паска Лілії Цвіт
Ніжна вершкова паска від Лілії Цвіт, без повітряних ямок всередині
Як скласти великодній кошик: що можна класти, а що — заборонено
Жодного алкоголю, фруктів та кров’янки! Як скласти великодній кошик і що в ньому має бути
Лазанья на сковороді: покроковий рецепт лінивої лазаньї
Вишукана та смачна, але набагато простіша — рецепт лазаньї на сковороді
вихідний на великдень 2024
Скоро вже буде Пасха… а чи чекати додаткового вихідного на свято: пояснюємо

Відео
0:06:03
обмежено придатний

Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
0:04:23
Росіяни здають власні позиції: як працюють Січеславські десантники
Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці
0:09:33
Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:27
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
0:04:58
Військові втрачають надію на повернення: чи буде демобілізація
Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників
0:14:36
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники підвели військо
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:33
цивільні у полоні
Шукала сина серед мертвих, а потім отримала лист з полону. Скільки цивільних РФ утримує у заручниках
0:03:20
Європейська олімпіада з математики
Ушосте забрали золото! Українки перемогли на Європейській олімпіаді з математики
Більше відео
Куди піти в Одесі
Читати далі
Твій путівник з незабутніх подій! Куди піти в Одесі у травні 2024: культурний дайджест від Вікон
паска Лілії Цвіт
Читати далі
Ніжна вершкова паска від Лілії Цвіт, без повітряних ямок всередині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь