Родом із Франції: як приготувати паску-бріош вдома — покроковий рецепт

Сучасне святкування Великодня вже давно вийшло за межі традиційних рецептів. Завдяки поширенню культур різних країн, нині українці та українки часто експериментують, готують та куштують традиційні страви Великодня за новими рецептами. Зокрема, популярною стає паска-бріош: це французька здоба, яка випікається як традиційна українська паска, з додаванням фруктів та шоколаду.

Як приготувати бріош вдома самостійно — розповідаємо рецепт паски-бріош далі у матеріалі.

Паска-бріош: рецепт покроково

Паска-бріош випікається з простих інгредієнтів, як і традиційна для території України великодня здоба. Однак у бріош додають цукати, свіжі фрукти та подрібнений шоколад для начинки та прикрашання.

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Інгредієнти (для тіста на шість пасок-бріош):

борошно пшеничне — 700 г

масло вершкове — 350 г

цукор — 120 г

яйця — 8 шт.

дріжджі сухі — 11 г

молоко — 30 мл

сіль — 8 г

Інгредієнти для шоколадної начинки:

шоколад чорний — 300 г

вершки — 300 мл

Приготування:

Перед приготуванням усі продукти потрібно вийняти з холодильника, аби вони були кімнатної температури. Підігрій молоко до температури 30º та додай до нього дріжджі. Розтопи вершкове масло. Борошно просій у місткість, вбий туди яйця, додай сіль та цукор, розтоплене вершкове масло та молоко з дріжджами. Заміси тісто і залиши його у теплому місці під рушником, аби воно виросло. Щогодини підминай тісто — загалом тут вистачить трьох разів. Після цього готове тісто залиш ще на годину. Розділи тісто на шість частин по 250 г та переклади у форму. Не змащуй, залиш у теплому місці, аби тісто піднялося до краю форми. Духову піч розігрій до 160º та постав паски випікатися на 30 хв. Після випікання паски потрібно вийняти та відставити охолонути на чотири години. Охолоджені паски наповни шоколадною начинкою: на водяній бані розтопи шоколад та додай вершки, перемішай до однорідності. Суміш додатково збий міксером. У пасці зверху зроби отвір, дістань мʼякуш, але так, щоб дно залишилося цілим. Влий частину начинки, зверху заклади мʼякуш — чергуй та повторюй дії доти, доки не заповниш всю випічку.

Верх паски також прикрась глазурʼю. Рецепт глазурі на паску ми писали в нашому іншому матеріалі.

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