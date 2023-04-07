Буженина: рецепт пошагового приготовления сочного мяса

Буженина — это запеченный кусок мяса, который натирают душистыми травами и специями. Без буженины не обходиться ни один праздник в Украине.

Особенно — Пасха. Как приготовить буженину в духовке в домашних условиях — читай в материале.

Буженина из свинины в фольге: рецепт приготовления в духовке

Ингредиенты:

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окорок свиной — 1 кг;

чеснок — 10 зубчиков;

горчица — 3 ч. л;

розмарин сухой — 1 ч. л;

паприка — 0,5 ч. л;

специи сухие — 0,5 ч. л;

перец черный молотый — 0,5 ч. л;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Специи и соль соедини и смешай в большой миске. Свинину вымой, обсуши бумажными полотенцами и выложи на тарелку. Ножом сделай в мясе глубокие проколы и вставь в них зубчики чеснока. Мясо тщательно натри со всех сторон смесью соли и специй. Сверху обмажь его горчицей. Переложи окорок в глубокую миску. Затяни пищевой пленкой так, чтобы она поменьше соприкасалась с маринадом. Положи мясо в холодильник мариноваться на 5-8 часов. Достань окорок из холодильника, хорошо заверни в фольгу и выложи на противень. Дай постоять при комнатной температуре 1 час. Отправь мясо в холодную духовку. Прогрей ее до 180°С. Запекай мясо в течение 1,5 часа. Когда буженина будет готова, оставь в духовке еще на 2 часа. Затем выложи мясо из духовки, разверни фольгу, слей жидкость. Буженину переложи на блюдо, накрой ее пищевой пленкой и положи в холодильник на 4-6 часов.

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Буженина: рецепт мяса из индейки от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

филе индейки — 1 кг;

морковь;

чеснок;

горчица;

оливковое масло;

соль и специи для барбекю;

немного лука и сельдерея;

ароматные травы и белое вино по желанию.

Способ приготовления:

Возьми филе индейки, шпигуй его длинными брусочками моркови и порезанным чесноком. Добавь соль, перец, горчицу и специи и хорошо натирай этой смесью филе вместе с оливковым маслом. Оставь заготовку в холодильнике на всю ночь. Утром достань индейку заранее. Разогрей духовку до 200 градусов. Положи индейку в небольшую емкость вместе со всеми овощами, добавь чабрец. Налей немного вина для аромата. Все помести в рукав для запекания и поставь на 1 час готовиться. После этого раскрой рукав и поставь еще на 10-12 минут на 240 градусов под верхний гриль для румяной корочки.

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