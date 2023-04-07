Буженина: рецепт пошагового приготовления сочного мяса

Буженина — это запеченный кусок мяса, который натирают душистыми травами и специями. Без буженины не обходиться ни один праздник в Украине.
Особенно — Пасха. Как приготовить буженину в духовке в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Есть блюда, которые готовятся из сырого мяса. Но нужно правильно его выбирать и обрабатывать. Ранее мы рассказывали, как приготовить тартар из говядины.
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