Рецепт паски по-домашнему: простой способ приготовления вкусной пасхальной выпечки

Если ты ищешь способ создать настоящую домашнюю атмосферу и подарить радость своим близким на Пасху, то идеальным выбором станет паска.

Эта пасхальная выпечка не только символизирует возрождение и свет, но и объединяет семью вокруг праздничного стола.

Сайт Апостроф рассказало рецепт паски по-домашнему, который не требует сложных ингредиентов или много времени на приготовление.

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Паска по-домашнему: рецепт

Ингредиенты

Для паски:

250 г муки;

80 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

4 желтка;

100 мл молока;

15 г меда;

12-14 г сухих дрожжей;

100 г сливочного масла;

цедра одного апельсина;

изюм — по вкусу.

Для глазури:

200 г сахара;

100 г белка.

Указанного количества ингредиентов хватит на одну среднюю или две маленькие паски.

Рецепт паски по-домашнему: приготовление

Займемся сначала подготовкой продуктов. Просей муку через сито в глубокой миске. Яйца нужно достать заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры и после этого отделить желтки от белков. Молоко подогрей до 30-40 градусов. Растопи сливочное масло на водяной бане или в микроволновке.

Сначала смешай все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар, и дрожжи. В другой емкости смешай желтки, теплое молоко, мед и растопленное масло. После этого хорошо все перемешай.

Затем добавь жидкие ингредиенты к сухим и замеси тесто. Ты можешь это сделать вручную или с помощью кухонного комбайна. Помой тщательно апельсин, натри цедру и добавь ее в тесто. После этого накрой тесто чистым полотенцем и оставь в теплом, тихом месте на 3 часа.

Если в твоем доме или квартире прохладно — можешь включить духовку до 40 градусов и поставить тесто туда.

Перейдем к начинке. Изюм залей кипятком на 10-15 минут, затем слей воду и разложи его на бумажное полотенце. Это нужно, чтобы избавиться от лишней влаги. Когда тесто подойдет — вмешай в него изюм. Переложи тесто в форму для выпечки и оставь в теплом месте, пока оно не поднимется снова.

После того как тесто увеличилось в объеме, выпекай его в духовке, разогретой до 160 градусов в течение 20-25 минут.

Для глазури смешай белки и сахар. Поставь их на водяную баню и помешивай, пока сахар не растворится полностью. После этого сними массу с огня и взбей миксером или венчиком до образования густой массы.

Готовую паску украшай глазурью и другими декоративными элементами на свой вкус. Наслаждайся вкусом!

Но это далеко не единственный рецепт пасхальной выпечки. Ранее мы рассказывали, как приготовить паску по классическому рецепту от Евгения Клопотенко.

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