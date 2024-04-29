Сливочная сочность для твоего светлого праздника: пошаговый рецепт приготовления влажной паски

Ее сливочный и одновременно сочный вкус удивляет. Ведь при такой нежности она сохраняет консистенцию сладкой ваты. Да, речь, конечно, о влажной паске.

Но как ее приготовить, если все рецепты выглядят очень похоже?

Ответ прост — весь секрет в маленьких деталях и правильно подобранных ингредиентах. Поэтому рассказываем о тонкостях приготовления вкусной влажной паски к Пасхе 2024 года.

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Ингредиенты для влажной паски

пшеничная мука — 500 граммов

сахар — 200 граммов

сметана 25% — 100 граммов

сливочное масло — 100 граммов

теплое молоко — 100 миллилитров

изюм — 80 граммов

цукаты — 80 граммов

свежие дрожжи — 30 граммов

растительное масло — 30 граммов

коньяк — 20 граммов

яйца — 2 штуки

соль — щепотка

ванилин или ванильный сахар — щепотка

Способ приготовления влажной паски

Первое, что следует сделать в процессе приготовления влажной паски — это подготовить опару. Поэтому сначала нужно влить теплое молоко в емкость, желательно не металлическую. Добавить к молоку свежие дрожжи и немного размягчить их ложкой или вилкой. К ним также положить столовую ложку сахара, перемешать, а затем еще добавить три столовых ложки муки и снова осторожно перемешать. Накрыть опару полотенцем и поставить в теплое место на 20 минут. После этого можно продолжать работу с тестом. В глубокой миске смешать яйца, сахар, соль и ванилин или ванильный сахар. Должна получиться пышная пена. К смеси добавить растопленное сливочное масло, сметану и коньяк. Алкоголь по желанию можно и убрать из рецепта. После этого смесь аккуратно перемешать миксером на маленькой скорости. Добавить в массу опару и остаток муки. Теперь тесто нужно вымешивать только руками. Влить растительное масло в тесто и продолжить осторожно его вымешивать. В процессе также можно добавлять чуть-чуть муки до того момента, пока масса не перестанет липнуть к рукам. Переложить тесто по возможности в меньшую емкость, смазать его растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и полотенцем и поставить его в теплое место на полтора часа. Масса должна увеличиться почти в три раза в размерах. В это время можно залить цукаты, изюм или другие любимые сухофрукты кипятком. А когда тесто взойдет, посыпать его немного мукой и осторожно начать добавлять в него сухофрукты. Предварительно с них следует слить воду и просушить полотенцем. Далее остается сформировать из теста паски. Формы нужно заполнить на 1/3, чтобы паски получились более рыхлыми. Оставить тесто в формах еще на 20 минут, пока оно увеличится вдвое. После этого формы можно отправлять печься на час в духовке, разогретой до 200 градусов. В конце лучше уменьшить температуру до 180 градусов, чтобы паски хорошо пропеклись, но не подгорели. Когда паски будут готовы, их лучше ненадолго оставить настояться в духовке. После этого они должны постоять еще под полотенцем, пока не остынут. Затем можно покрывать глазурью, украшать и ждать Пасхи.

За порогом Пасха, хозяйки уже выпекают свои куличи и украшают их самыми разными способами. Чтобы паска была вкусной и красивой, расскажем тебе, как приготовить глазурь.

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