Сладкая выпечка без ущерба для здоровья! Как приготовить паску для диабетиков

Пасха несомненно ассоциируется с богатым столом и вкусной сладкой выпечкой. Однако есть люди, которым обычные рецепты этого лакомства не подходят. Речь идет о людях с диабетом.
Сладкая выпечка, как правило, содержит большое количество углеводов, приводящих к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Это может стать причиной гипергликемии, которая опасна для диабетиков.
К счастью, существует множество рецептов, в которых используются заменители сахара и белой муки, что позволяет людям наслаждаться пасхальной выпечкой без вреда для здоровья.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Если же ты хочешь печь паску по своему любимому рецепту, то можно сделать его безопаснее, если заменить:
По желанию можно украсить паску, чтобы она стала еще красивее. Читай, как сделать украшения из теста на паску.
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