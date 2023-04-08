Солодка випічка без шкоди для здоров’я! Як приготувати великодню паску для діабетиків

Великдень безсумнівно асоціюється з багатим столом та солодкою смачною паскою. Однак є люди, яким звичайні рецепти цього смаколика не підходять. Йдеться про людей з діабетом.
Солодка випічка, як правило, містить велику кількість вуглеводів, що призводять до швидкого підвищення рівня глюкози в крові. Це може стати причиною гіперглікемії, яка є небезпечною для діабетиків.
На щастя, існує безліч рецептів, у яких використовуються замінники цукру та білого борошна, що дозволяє людям насолоджуватися паскою без шкоди для здоров’я.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Якщо ж ти хочеш пекти паску за своїм улюбленим рецептом, то можна зробити її безпечнішою, якщо замінити:
За бажанням можна оздобити свою паску, щоб вона була ще гарнішою. Читай, як зробити прикраси з тіста на паску.
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