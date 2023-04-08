Солодка випічка без шкоди для здоров’я! Як приготувати великодню паску для діабетиків

Великдень безсумнівно асоціюється з багатим столом та солодкою смачною паскою. Однак є люди, яким звичайні рецепти цього смаколика не підходять. Йдеться про людей з діабетом.

Солодка випічка, як правило, містить велику кількість вуглеводів, що призводять до швидкого підвищення рівня глюкози в крові. Це може стати причиною гіперглікемії, яка є небезпечною для діабетиків.

На щастя, існує безліч рецептів, у яких використовуються замінники цукру та білого борошна, що дозволяє людям насолоджуватися паскою без шкоди для здоров’я.

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Інгредієнти:

2 склянки овочевого, гречаного або кокосового борошна;

1 пакетик сухих дріжджів;

1/4 склянки меду або іншого природного замінника цукру;

1 яйце;

1/2 склянки знежиреного молока;

1/4 склянки рослинної олії;

1 ч.л. цедри апельсина або лимона;

1/2 ч.л. солі.

Спосіб приготування:

У мисці змішай борошно та дріжджі. В іншій мисці збий разом мед, яйце, молоко, олію, цедру і сіль. Додай суміш мокрих інгредієнтів до миски із сухими інгредієнтами та перемішай усе до отримання однорідного тіста. Виклади тісто на дно форми для запікання, накрий її марлею та залиш тісто підійматись протягом однієї – двох годин. Розігрій духовку до 180°C і запікай паску протягом 35-40 хвилин або до золотистого кольору.

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Поради для приготування дієтичної паски

Якщо ж ти хочеш пекти паску за своїм улюбленим рецептом, то можна зробити її безпечнішою, якщо замінити:

біле борошно на цільнозернове — воно має менший глікемічний індекс;

— воно має менший глікемічний індекс; вершки на сироватку — вона містить менше калорій та наповнена лецитином, який полегшує травлення, захищає печінку від жирів, а судини — від холестеринових бляшок;

— вона містить менше калорій та наповнена лецитином, який полегшує травлення, захищає печінку від жирів, а судини — від холестеринових бляшок; цукор на фруктозу — щоб зберегти апетитний рум’яний вид випічки, який втрачається при використанні фруктози, можна додати в тісто апельсинову цедру та ефірну олію апельсина;

— щоб зберегти апетитний рум’яний вид випічки, який втрачається при використанні фруктози, можна додати в тісто апельсинову цедру та ефірну олію апельсина; цукати, сухофрукти та курагу на родзинки сорту Султана та сушену журавлину — вони мають низький глікемічний індекс та майже не підвищують рівень цукру в крові.

За бажанням можна оздобити свою паску, щоб вона була ще гарнішою. Читай, як зробити прикраси з тіста на паску.

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