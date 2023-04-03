Щоб була пухка і довго не черствіла: рецепт паски без дріжджів

Кожен шукає ідеальний рецепт пасок на Великдень, один з таких можеш знайти у цьому матеріалі. Паска без дріжджів вийде смачною, пухкою і довго не черствітиме.

Рецептом великодньої смакоти поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму YouTube-каналі.

Рецепт бездріжджової паски

Щоб паска вийшла такою як треба, важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. Тому перед тим, як перейти до готування, заздалегідь дістань їх з холодильника.

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Інгредієнти

Кількість інгредієнтів розрахована на дві форми діаметром 9 см. Тобто з такої кількості продуктів вийде дві паски.

Яйця — 3 шт.

Сіль — 1/4 ч. л.

Цукор — 140 г

Ванільний цукор — 20 г

Масло — 100 г

Молоко — 80 мл

Цедра лимона

Борошно — 300 г

Розпушувач — 10 г

Сухофрукти — 90 г

Для глазурі на желатині:

Желатин — 5 г

Вода — 1 ст. л.

Цукор — 100 г

Вода — 2 ст. л.

Лимонний сік — кілька крапель

Приготування паски без дріжджів

Змішай у глибокому посуді яйця, цукор, сіль, ванільний цукор та збий все це міксером до пишної світлої маси. Після цього додай туди масло та молоко і знову збий міксером.

До отриманої суміші додай натерту цедру одного лимона, борошно і розпушувач та гарно перемішай. Тоді введи в тісто сухофрукти.

Переходимо до наступного етапу. Заповни форми отриманим тістом на 3/4. Вирівняй верхівки майбутніх пасок ложкою, змащеною олією. Випікай в розігрітій до 180 °С духовці протягом 35 хвилин — і паска готова.

Після того як паска охолоне, лишиться її прикрасити. Для цього можна використати глазур на желатиновій основі, поєднуючи її з посипками чи горіхами й сухофруктами.

Глазур

Для приготування желатинової глазурі треба залити желатин холодною водою і лишити його набухати протягом 5–10 хвилин.

За цей час слід підігріти цукор, додавши до нього кілька столових ложок води, на помірному вогні. Масу слід постійно помішувати, доки цукор повністю не розчиниться.

Тепер додай желатин у каструлю до цукру і води й добре перемішай, аж доки желатин повністю не розчиниться.

Наприкінці можеш додати кілька крапель лимонного соку, після чого знімай з вогню і дай глазурі трохи охолонути.

Готову глазур слід швидко розподілити на паску, поки вона ще рідка. Щоб отримати товстіший шар глазурі, додай ще 1–2 ст. л. води до рецепта.

Якщо ж ти хочеш приготувати паску з особливою начинкою, читай, як приготувати паску з шоколадом.

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