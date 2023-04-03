Чтобы был рыхлым и долго не черствел: рецепт кулича без дрожжей

Каждый ищет идеальный рецепт куличей на Пасху, один из таких можешь найти в этом материале. Кулич без дрожжей получится вкусным, рыхлым и долго не черствеет.

Рецептом пасхального вкуса поделилась кулинар Alina FooDee на своем YouTube-канале.

Рецепт дрожжевой паски

Чтобы кулич получился так как нужно, важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Поэтому перед тем, как перейти к приготовлению, заранее достань их из холодильника.

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Ингредиенты

Количество ингредиентов рассчитано на две формы диаметром 9 см. То есть из такого количества продуктов выйдет две паски.

Яйца — 3 шт.

Соль — 1/4 ч. л.

Сахар — 140 г

Ванильный сахар — 20 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 80 мл

Цедра лимона

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 10 г

Сухофрукты — 90 г

Для глазури на желатине:

Желатин — 5 г

Вода — 1 ст. л.

Сахар — 100 г

Вода — 2 ст. л.

Лимонный сок — несколько капель

Приготовление кулича без дрожжей

Смешай в глубокой посуде яйца, сахар, соль, ванильный сахар и сбей все это миксером в пышную светлую массу. После этого добавь сливочное масло и молоко и снова взбей миксером.

В полученную смесь добавь натертую цедру одного лимона, муку и разрыхлитель и хорошо перемешай. Тогда введи в тесто сухофрукты.

Переходим к следующему этапу. Заполни формы полученным тестом на 3/4. Выровняй верхушки будущих пасок ложкой, смазанной маслом. Выпекай в разогретой до 180 °С духовке в течение 35 минут — и кулич готов.

После того как кулич остынет, останется его украсить. Для этого можно использовать глазурь на желатиновой основе, сочетая ее с посыпками или орехами и сухофруктами.

Глазурь

Для приготовления желатиновой глазури следует залить желатин холодной водой и оставить его набухать в течение 5–10 минут.

За это время следует подогреть сахар, добавив несколько столовых ложек воды, на умеренном огне. Массу следует постоянно помешивать, пока сахар полностью не растворится.

Теперь добавь желатин в кастрюлю к сахару и воде и хорошо перемешай, пока желатин полностью не растворится. В конце можешь добавить несколько капель лимонного сока, после чего снимай с огня и дай глазури немного остыть.

Готовую глазурь следует быстро распределить на кулич, пока она еще редкая. Чтобы получить толще глазурь, добавь еще 1–2 ст. л. воды.

Если ты хочешь приготовить кулич с особой начинкой, читай, как приготовить кулич с шоколадом.

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