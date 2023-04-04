Робити так, як наші предки. Прикраси з тіста на паску: рецепти на свято

Великдень — час сімейних зустрічей та єднання світу від новини про Воскресіння Бога. Однією з традиційних страв на святковому столі є паска: спечений за особливим рецептом хлібний виріб, який полюбляють і дорослі, і діти.
Часто прикрашання паски перетворюється на змагання сімей: мовляв, у кого краща? Тож якщо ти хочеш, аби й твоя паска звертала на себе приголомшені погляди, пропонуємо тобі зробити прикрасу з тіста на паску.
Рецепти кількох прикрас з тіста — далі у матеріалі.
Для початку варто вирішити, що саме ти хочеш бачити на верхівці своєї паски. Це можуть бути птахи, квіти, символи чи листочки.
Ми пропонуємо тобі кілька простих рецептів, які можна виконати навіть тим, хто вперше пече паску!
Щоб виконати цей рецепт, краще купити форму для вирізання тіста, але можна вирізати й самостійно ножем.
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Прикраси можна викласти на паску перед випіканням, попередньо змастивши паску яйцем. Якщо хочеш кольорові прикраси, можеш додати до тіста харчовий барвник.
Троянди з тіста — найпростіша прикраса, яку можна виконати за кілька хвилин. Виглядають такі “квіти” дуже красиво й додають випічці акуратності.
Прикрасити паску також можна й птахами з тіста. Рецепт жайворонка з тіста ми вже писали тож шукай його в нашому іншому матеріалі.
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