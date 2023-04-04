Робити так, як наші предки. Прикраси з тіста на паску: рецепти на свято

Великдень — час сімейних зустрічей та єднання світу від новини про Воскресіння Бога. Однією з традиційних страв на святковому столі є паска: спечений за особливим рецептом хлібний виріб, який полюбляють і дорослі, і діти.

Часто прикрашання паски перетворюється на змагання сімей: мовляв, у кого краща? Тож якщо ти хочеш, аби й твоя паска звертала на себе приголомшені погляди, пропонуємо тобі зробити прикрасу з тіста на паску.

Рецепти кількох прикрас з тіста — далі у матеріалі.

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Як зробити прикраси з тіста на паску

Для початку варто вирішити, що саме ти хочеш бачити на верхівці своєї паски. Це можуть бути птахи, квіти, символи чи листочки.

Ми пропонуємо тобі кілька простих рецептів, які можна виконати навіть тим, хто вперше пече паску!

Прикраси з тіста на паску: листочки

Щоб виконати цей рецепт, краще купити форму для вирізання тіста, але можна вирізати й самостійно ножем.

Інгредієнти для прикрас з тіста

борошно — пів склянки;

вода — 50 мл;

дрібка солі.

Приготування прикрас з тіста на паску

Змішай борошно з водою і дрібкою солі та заміси не дуже круте тісто. З готового тіста можна зробити листочки. Розкачай тісто в пласт і видави з нього склянкою три кружечки. Поверхню кружечка добре присип борошном і заверни уздовж. Виріж ножицями зубчики листочка. Акуратно розгорни лист і відкрий зубчики. Ножем зроби на листку прожилки.

Прикраси можна викласти на паску перед випіканням, попередньо змастивши паску яйцем. Якщо хочеш кольорові прикраси, можеш додати до тіста харчовий барвник.

Прикраси з тіста на паску: трояндочки

Троянди з тіста — найпростіша прикраса, яку можна виконати за кілька хвилин. Виглядають такі “квіти” дуже красиво й додають випічці акуратності.

Інгредієнти для прикрас з тіста

борошно — пів склянки;

вода — 50 мл;

дрібка солі.

Приготування прикрас з тіста на паску

Щоб виготовити трояндочки потрібно розгорнути тісто у пласт та вирізати п’ять кружечків. Виклади кружечки одне на одне і скрути рулетик. Його потрібно розрізати навпіл, притиснути один край, а з іншого сформувати пелюстки.

Прикрасити паску також можна й птахами з тіста. Рецепт жайворонка з тіста ми вже писали тож шукай його в нашому іншому матеріалі.

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